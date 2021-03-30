本日日本：日本3大主題公園　全新園區熱爆登場

如果你係任天堂《超級瑪利歐》系列的粉絲，應該好心急想去日本環球影城（USJ）一趟！該主題公園剛於本月中旬開設了全新園區超級任天堂世界（Super Nintendo World），除了區內環境精細地展現《超》遊戲內的世界觀，更有以《瑪利歐賽車》系列為主題的遊樂項目Mario Kart可玩，加上你還可學瑪利歐於園區一嘗「頂磚」攞金幣的滋味，絕對令Game迷滿心歡喜！

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徹底投入 遊戲世界

集合了機動遊戲、互動區域、店舖及餐廳於一身的超級任天堂世界，區內將碧姬公主城堡及庫巴城等經典場景立體呈現出來，令人相當驚喜。場區亦有不少心思設計，例如推出跟手機App連接的Power Up Band，記錄大家在園區的遊戲設施中頂磚拿金幣、收集道具及角色印章等，當取得三條鎖匙後便可與庫巴二世進行對決遊戲。區內另一注目的莫過於Mario Kart，玩家坐在瑪利歐賽車上（一車最多坐4人，各有軚盤獨立操作），透過AR及先進投影技術，讓大家感受極度逼真的《瑪利歐賽車》世界。其他還有坐在以耀西為外形的車子遊覽園區的Yoshi's Adventure，及可跟瑪利歐、路易吉見面和對話的 MEET & GREET等，教人十分嚮往！全日Pass成人 ¥8,200起（約HK$582）。

日本環球影城 Super Nintendo World

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7大區域 華麗光影

位於長崎縣佐世保市的主題公園豪斯登堡，亦於3月20日推出全新園區「光之幻想城」。賣點是與日本創意公司NAKED, INC.及遊戲公司SQUARE ENIX合作，以最新數碼技術打造花朵、海洋、宇宙及森林等不同主題的7大區域，其中的Flower Fantasia區讓你置身於如萬花筒般的花花宇宙。喜愛郁動身體的朋友則不要錯過Athletic Fantasia區，透過體育遊樂設施YOKERO，帶來好玩的奔跑跳躍體驗。玩到累了不妨走進森林的Fantasia Cafe區，將發票投進樹下的洞穴，就會有松鼠送上果實（果汁飲品），趣味十足！ 全日Pass成人¥7,000起（約HK$497）。

豪斯登堡 光之幻想城

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放電之選 木造迷宫

小朋友精力無窮，如果有個競技樂園讓他們放電，你話有多好呢！愛知縣蒲郡市的海洋主題樂園Lagunasia剛於3月中旬新落成了一個全新競技園區奇怪的森林，共有兩個大型設施，一個是由200個木立方組合而成的Doki Doki砦，內裏布置了大量攀爬、考驗平衡等趣味項目，挑戰小朋友的體能及反應。另外一個是5層高、由300個木立方砌成的巨型迷宮Waku Waku城，共有兩條路線，穿梭上下左右，而迷宮內隱藏了5種動物蓋印，行勻兩條路線，避開障礙物並找齊蓋印才為之完成任務，好動的小朋友應該相當歡喜。全日Pass成人¥4,350（約HK$309），奇怪的森林每項另收費¥500（約HK$36）。

Lagunasia 奇怪的森林