慶祝兩周年　限定系列引人「蜂」搶

兩年前，為本地時裝迷搜羅世界各地人氣品牌的選物店432Hz正式成立，2019年3月開業至今短短兩年已經成功為店舖打造出鮮明的都市機能風美學，由SMIRK（張晨）及LEO（李宥）主理的台北機能服品牌GOOPiMADE就是首批進駐店內的品牌，其滿載創意及實用性的機能設計讓品牌成為新世代都市機能服的人氣代表。

為慶祝432Hz成立兩周年，GOOPiMADE就圍繞432Hz的BUSY BEE主題概念（將蜜蜂比喻為節奏急促的香港都市文化）作延伸，從天然蜂巢（Hive）的六角形柱體結構當中擷取靈感，打造出「EVIH」聯名系列，當中分別會有Graphic Pocket T-Shirt、Layers Pocket Shorts、Rough Ripstop Cargo Pants、Crazy Useful Double Bag及AG4 Beta Titanium Glasses共5款限定單品登場，於3月30日上午11時於432Hz門市及網店同步上架，數量有限，售完即止。