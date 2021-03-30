陳凱詠同AK鬥舞：緊張到唔敢抖氣！

環球歌手Jace（陳凱詠）在網上推出跳舞片系列「J.D FEAT.」，剛推出的新作夥拍Anson Kong（AK）拍攝Dance Cover，挑選了強烈節拍的《Like This》，兩人大晒舞功，火花十足。Jace以一身露腰裝示人，加上性感舞步，非常搶眼；而AK則跳後空翻，帥氣眼神電力十足。這次合作的緣起是，Jace與AK一同參與電台廣播劇而成為好朋友，得知對方熱愛跳舞，促成今次合作。

等埋AK收工

Jace與AK為今次《Like This》 Dance Cover用盡120分努力，雖然成品只有2分鐘，但他們落足心機連日排舞，拍攝當日更拍至凌晨，為求每個舞步，每個鏡頭都盡善盡美。Jace非常有義氣，完成自己的拍攝部份後，仍等待AK完成才收工，因為AK有一個後空翻的動作，有一定危險性，她說：「我哋喺現場睇都好緊張，睇到唔夠膽抖氣，『閉氣』支持，默默地喺鏡頭外幫佢打氣。今次大家都好落力排舞，AK仲搵了一班團隊幫手，好玩好正！」

AK說：「好開心今次可以同Jace合作，都知道佢入行前有跳舞，一直都想有跳舞合作機會。之前一起參與廣播劇而加深認識，今次更請來自己圑隊一齊玩，我自己都好滿意成品，希望大家都鍾意！」