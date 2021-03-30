Q：我19歲，男性，女朋友18歲。平時我們趁家人不在時親熱都只可以匆匆忙忙完事。兩日前有機會問朋友借到地方住一晚，我們當是宿營安排，帶備了酒、食物和安全套準備整晚狂歡。期間看A片看得我血脈沸騰，女朋友喝了酒也很興奮，不停模仿劇情和姿勢，玩到臨天光才睡覺。醒後我感到頭痛，大約記得曾發射5次左右，小解時亦感到睪丸赤赤痛，至今天情況依然，我暫時不敢刺激它。我問女朋友，她才說出那天小便時有少許赤痛，不過一天後就沒事了。想問我的情況是甚麼問題？

E君

A：情慾空間缺乏，偶爾獲得私人空間，能過二人世界和營造蜜月感覺，實為難得。假若期間不懂得好好節制心情和性慾，容易使雙方皆過度消耗，此稱為「蜜月症候群」。

從開始觀看情色材料引發慾望，直到狂歡完畢，連環交歡在短促的一晚內發生，加上不眠不休和酒精影響，自然容易過勞。一般情況下，陰莖持續勃起30分鐘以上，就會因陰莖的「運動量」突然劇增，而使到連接睪丸與陰囊的「提睪肌」開始出現勞累。於短時間內性交次數過多，便會容易導致「提睪肌」痛楚，引發閣下所描述的後遺症，主要是小解不適和睪丸赤痛等。

通常因勃起時間過久所造成的疼痛是暫時性和無大礙的，只要陰囊兩側並無出現腫脹或硬塊便可，閣下可以自行按壓檢查一下有沒有腫脹。「提睪肌」過勞，有時需等數天至一星期以上，它才可恢復正常。期間如不適感覺強烈，影響到日常作息，止痛藥能助消痛。這段時間停止做劇烈運動、跑步和走路太急，避免陰囊晃動再度引起疼痛。短期禁慾，停止自慰和發生性行為等均有助減輕病情。

密集地進行交歡也會影響到女性，次數太頻密容易傷及外陰皮膚，嚴重者導致尿道和陰道發炎，幸好是次女朋友只受輕微影響。歡愉之際需要顧及平衡，導致過勞或生病，豈不是樂極生悲。

李偉儀