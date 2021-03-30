呂珊哽咽悼念廖啟智：難頂老友接連離世

藝人呂珊出席活動，提到資深演員廖啟智（智叔）因胃癌離世，她表示曾跟對方合作，更早於大半年前在無綫化妝室見過他：「大家有傾偈，佢仲唱起歌，聽到佢走咗真係覺得好突然，太多老友接連唔喺度（離世），好難頂！」說畢便閉起雙眼停頓數十秒，一開眼就眼紅紅，續哽咽說：「行內行外都太多人（離世），要珍惜當下。」

疫後首個公開演出

講到她這次連續2年為擔任活動愛心大使，今晚為其嘉許禮暨粵藝同行活動，獻唱1首粵曲，是她自疫情後首個公開演出，又指活動原定去年12月舉行，惟受疫情影響延期至今，與李居明合作的舞台劇，同樣難逃改期命運，延至今年7月公演，她謂之後會再度進行綵排：「冇辦法，全世界都同一遭遇，變得好慘淡，不過粵劇圈好啲，但自己都有超過1年冇聽過觀眾掌聲，即使有得唱都係開Live冇觀眾。」

食了無數個生日蛋糕

她剛於昨日（29日）過57歲生日，表示生日願望希望於事業上再大展拳腳，並透露下月將參演無綫劇集，問到生日當天如何慶祝？她透露因現時限制4人1枱，同不同朋友食過多餐慶生飯，又食了無數個蛋糕，不過身形仍然Fit爆，她說：「疫情期間都要Keep住，得閒行吓公園，唔好成日食同坐。」