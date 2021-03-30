拯救青頭仔　女優最有計

現今嘅女仔對異性要求好高，所以男仔想搵女友拍拖唔係咁容易，惟有繼續做處男啦！AV業界資深人士神仙乙就表示，唔想再做青頭仔，日本AV女優好樂意幫手，佢哋會用溫柔嘅態度，加上熟練嘅床技令對方舒舒服服，有佢哋出手，青頭仔就可以完成人生重要嘅第一次喇！

由朝玩到晚

喺S1出品嘅《童貞喪失 2人朝夕相對初體驗》中，巨乳美少女羽咲美晴知道有一位男粉絲對自己愛慕有加，而對方純品又怕醜，所以一直都仲係青頭仔！為咗回報呢位粉絲多年嘅支持，美晴決定用一日時間陪伴對方，除咗甜蜜相處，仲扮成女僕咁服侍對方，令佢舒舒服服咁完成人生第一次之後，美晴依然會貼身相伴，仲多次同對方上床開戰，簡直係由朝砌到晚，呢位青頭仔真係性福無邊呀！

培育成才

喺Ideapocket推出嘅《可愛的莉緒老師的驚人口技》入面，栗山莉緒係一位家庭導師，上門為年輕男仔正太補習嘅時候，發現對方相當怕醜，細問之下仲發覺佢原來係青頭仔！莉緒覺得挑逗正太相當好玩，於是向對方施展百般誘惑，仲手口並用刺激一番，正太忍唔住好快就引爆！不過莉緒冇嬲到，反而好想將佢培育成為床上戰鬥士，於是每次上門都同正太進行各種床上訓練，提升對方嘅性技同持久力，最後正太變得雄風超群，能夠喺床上好好咁滿足阿妹。

處男行騙案

Madonna推出嘅《用童貞欺詐人妻》，講述魅力非凡嘅美熟女北条麻妃係一位料理興趣班導師，班上有一個外表薯嘜嘅後生仔大雄，對麻妃一見傾心，多次相約食飯，而麻妃見佢十足溝唔到女嘅可憐蟲，終於答應一齊食晚飯。期間大雄鼓起勇氣向麻妃表白，仲話自己唔想再做處男，希望麻妃可以同佢上床。麻妃思前想後，被大雄嘅眼淚感動，決定用身體去安慰對方。原來麻妃同老公嘅性生活不協調，亦對大雄念念不忘，於是主動向對方投懷送抱，而大雄施展隱藏已久嘅雄風同床技令麻妃興奮無比，原來佢根本就係扮處男，實際上係一位床上老手！

簡評

日本AV女優一向都好識得因應環境而作出相應演出，對住M男就可以話玩弄得毫不留情，至於對於青頭仔則主動而又溫柔體貼，喺今日為大家介紹嘅童貞解除系列，大家就可以感受到女優呢種味道。喺今日為大家介紹嘅部作品中，本仙最鍾意北条麻妃主演嘅《用童貞欺詐人妻》，因為麻妃又靚又有魅力，演技同床技俱屬上乘，起初佢對青頭仔男主角產生憐惜之情，表現夠晒慈愛，到後來想搵對方慰藉又表現得夠晒飢渴兼欲求不滿，真係令人睇到欲罷不能呀！