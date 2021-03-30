曾志偉承諾《流行經典》再做！關薛家燕條事業線事

無綫音樂節目《流行經典50年》播出至今長達4年，今晚錄影最後一集，除了眾主持薛家燕、曹永廉、鄭俊弘及譚嘉儀外，亦邀得多位歷年主持及嘉賓出席支持，包括胡楓、王馨平、陳敏之、胡諾言、馬德鐘、王君馨、劉佩玥等，場面熱鬧。而今日適逢薛家燕71歲生日，大會安排蛋糕為她慶生，她的3名子女亦有現身大合照。

薛家燕與眾主持在台上輪流分享感受，家燕表示：「好開心，今日係第160集，咁啱又係我生日，覺得好興奮同難得，所以就請番晒以前做過嘅主持嚟。可以參與呢個節目係我嘅幸運同福氣。」又指很高興曾志偉能親自來到現場，坦言得知節目要完結時有點失望及不捨，但知道志偉有心將樂壇發揚光大，想有更多人有機會參與，所以很支持對方，加上自己快升任嫲嫲，可以有更多時間湊孫，而且志偉亦承諾節目於年尾會捲土重來。曾志偉向她大派定心丸說：「一定唔會係最後一集，你睇家燕姐條事業線就知，條事業線咁長一定有排做！」家燕搞笑回應：「好彩你留意到我條事業線。」

薛家燕受訪時稱今年生日過得特別有意義，剛好撞正最後一集要開工：「開工唔緊要，我鍾意熱鬧，難得志偉（曾志偉）特別安排最後一集做個半鐘，我可以請多啲嘉賓，大家好難得聚埋一齊，今日好似陪我做生日咁，好開心。（今晚會唔會同仔女慶祝？）前晚已經食咗飯，我呢年同啲姊妹都好少見，囡囡安排咗大家一齊食飯，邊食邊睇《流行經典50年》，好有意義。（男友有咩表示？）未，佢話會寄份禮物嚟。（有咩生日願望？）身體健康，希望陸續有喜事，兒孫滿堂，最大心願係疫情快啲過去。」

另外，她的新抱快將分娩，她指胡楓很有心為她介紹了有助順產的湯水食譜，問到準備甚麼禮物給新抱？她說：「未準備，不過都唔使我買，因為好多朋友都話送，又有贊助商主動聯絡我。（你會唔會幫個孫改名？）新抱同個仔有安排，年輕人有自己想法。」