Kyler Quinn　純情小辣椒　無冕天后

雖然唔少人覺得獎項係實力嘅最佳證明，但喺美國四仔界有位脫星出道兩年，一個獎都冇攞過，但卻冇人懷疑佢嘅實力同人氣，佢就係有四仔界純情小辣椒之稱嘅Kyler Quinn。

學習技巧

相對唔少出道經過相當傳奇嘅脫星嚟講，Kyler Quinn則顯得平凡得多。喺美國亞利桑那州出生嘅佢，由於自細唔鍾意同男仔玩，故此18歲前都未拍過拖，而當時佢同唔少高中生一樣，到快餐店同便利店做兼職，期間佢認識咗一個朋友，而對方正係令佢投身四仔界嘅關鍵人物。

呢個朋友之後去脫星經理人公司工作，知道Kyler Quinn有經濟壓力，就問佢有冇興趣做脫星，喺獲得家人嘅支持下，2018年出道拍四仔，係成人影片網站TeamSkeet演出多套短片，好快就吸引到四仔迷嘅注意，而最令佢意外嘅係，獲得著名四仔片廠Evil Angel邀請，演出人氣系列《Hookup Hotshot: Sex Tapes #9》。阿妹表示喺有份演出嘅前輩脫星Emma Starletto、Kitty Carrera及Vina Sky身上，學到唔少演出上嘅技巧，從床技到表情控制，都令佢獲益良多。

與獎無緣

人氣急升之後，跟住演出由網絡四仔片廠Karups Hometown Amateurs推出嘅《Brother Love》，令佢嘅事業更上一層樓。原來片廠諗住搵素人脫星演出，卻睇中Kyler Quinn嘅清純魅力，於是夾硬要佢扮素人演出，雖然被四仔迷認出，不過佢哋都唔介意，甚至認為係片廠故意安排，結果呢套作品爆紅，Kyler Quinn更喺2019年舉辦嘅AVN頒獎禮獲提名「最受歡迎新進脫星」，雖然最後冇獲獎，但卻無損人氣。

2019年佢開放後花園，演出風格由純情變成放蕩，狂野嘅演出令四仔迷相當興奮，佢解釋本性唔係清純，所以只係做番自己。呢個改變不但令佢嘅人氣爆燈，喺AVN頒獎禮更獲提名「最受歡迎後花園脫星」及「最佳脫星」，雖然最終都係落敗，但始終無損佢呢位無冕天后嘅地位，有人預測佢未來極有可能入選各個大型四仔頒獎禮嘅名人堂，大家不妨拭目以待。

Profile

出生日期：1998年1月8日

身高：165cm

三圍：34C-23-32

Kyler Quinn嘅形象愈嚟愈火辣，但有趣嘅係喺Twitter上，卻經常以斯文四眼造型玩自拍。佢表示唔想扮斯文，而係單純地覺得戴眼鏡好睇啲。當然講到好睇，梗係唔夠佢嘅火辣自拍咁養眼啦！