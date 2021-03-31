【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月十九戊寅土閉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：作灶、飾牆、安門

忌：祭祀、買地、置業

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顔色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊

運勢平穩，處事能一針見血，但切忌急功近利。

金牛

愛情與友情要分清，曖昧關係令你增添煩惱。

雙子

財運不俗，適合傾生意，投資可憑直覺碰運氣。

巨蟹

不適合投資，易因不實消息而作出錯誤操作。

獅子

有破財風險，投資忌跟風，出門勿帶太多現金。

處女

事業運不過不失，謀求發展最好向身邊人求助。

天秤

工作量大，忙個不停，卻可獲先苦後甜的成果。

天蠍

事業、愛情都出現頽勢，改善態度才可破局。

人馬

靈感不絕，行事有主見，工作表現獲公司肯定。

山羊

上班族要控制情緒，處事宜低調，以免惹火頭。

水瓶

職場上有麻煩，及早向人求助，免被壓力拖垮。

雙魚

幹勁十足，不妨換套光鮮服飾，為生活添姿采。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）龍 麻煩多

鼠

財運起伏，易踩入金錢陷阱，需提防小人埋身。

牛

士氣高昂，行動力強，有利發揮自身潛能。

虎

好好運用人脈與學識，可於事業上大放異彩。

兔

桃花運強，單身者多曝光，易遇上心儀異性。

龍

麻煩事接踵而至，是時候檢討一下待人態度。

蛇

行事稍有不順即心浮氣躁，小心錯上加錯。

馬

與人合作易出現意見分歧，求財難有進帳。

羊

虛心使人進步，還能得到身邊人提供支援。

猴

是日沖煞，少說話多做事是遠離麻煩的好方法。

雞

心神不定，做事難集中精神，容易與人吵架。

狗

頭腦清晰，行事果斷，工作表現如魚得水。

豬

貴人運強，易得別人幫助，甚至獲上司提攜。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

牛年正西方位最旺財

人人都希望財星高照、財源廣進，踏入牛年之始，應抱着積極正面的理財信念，同時也可在牛年財星飛臨的方位放置適合的家品催旺財運。

財星即是八白旺財星，五行屬土，有影響財富及事業升遷的力量。每一年財星飛臨的方位不盡相同，在2021辛丑牛年，財星飛臨正西方，可使用手機的指南針工具來辨別家裏及辦公室的財位，使用簡單的吉祥物及日常用品，為自己打造旺財空間。

希望在牛年催旺財運，住所的正西方最好擺放屬火及屬土的紅、黃兩色家居用品，簡單如梳化墊、抱枕、桌布等也可以多加利用，辦公室就可以多使用紅、黃色的文具用品。而象徵財富的金色吉祥物，例如聚寶盆、金元寶等，也有催旺財運的作用。財星位置也適合以水催旺，正西方可以擺放方形的紅色花盆，並種植水種植物，以植物的靈動力進一步帶動財氣，注意盆栽的水要定期更換，並且定時清潔花盆，避免藏污納垢；要注意及時更換枯萎的植物，保持生命力。

另外，正西方一帶也最好保持整潔乾淨，避免堆放雜物及垃圾，居住及工作環境清潔明亮，減少視覺凌亂，自然心平氣和，住得舒適，更容易帶動財氣呢！