舞台劇爆滿照蝕7位數　馬浚偉但求人人有工開

藝人馬浚偉近年不停學習，先後完成北京大學光華管理學院碩士學位及香港浸會大學為期2年的中醫課程。而他亦致力發展自家「品牌」，除了咖啡，更創立了藝術教育中心，他之後亦會推出唱碟、繼續拍攝電視節目、電影等。雖然一人身兼多職，但這位「CEO」忙得不亦樂乎，就連3位「阿妹」陳法拉、鍾嘉欣及楊茜堯都先後問他為何做得這麼辛苦，法拉更經常叫他去玩，但這位「CEO」卻表示不辛苦，每一日都如玩樂中。他謂：「我係一個鍾意多元化嘅人，每一日我都係玩緊，我根本當每一日都係最後一日，我好肯定，依家做幾多嘢，呢一刻就算我擁有幾多都好，都冇用！因為好多嘢係帶唔走，我諗得好通。（咁灰？） 一啲都唔灰，每日都充滿希望，我每日都要做到最好，第二日擘開眼你就覺得好過癮，尋日積落嘅嘢今日就有得着，不過我嘅計劃好長遠，3至5年內計劃我已經有晒，我唔介意突然間無晒所有嘢，我只會介意我有冇做好每一日。」

似做劇組班長

馬浚偉是一個有要求、相當有規律的人，每次約人都會早到，開工永遠是最早入錄影廠的一個：「我約人會早半小時到，甚至會早45分鐘，我想自己沉澱吓，咁樣反而仲輕鬆。（以前啲人拍劇遲到你點？）我忟㗎！我永遠都早到，永遠唔會遲到，提早入廠。（有冇人遲到畀你鬧過？）早期自己脾氣未咁好，你成日遲到我真係開聲鬧，梗係有試過！邊個就唔好講喇！我知對方會唔開心，但你影響到人嘛！我冇辦法唔鬧你！點會次次通告都遲半個鐘至45分鐘？有幾個相熟監製如梅小青、梁材遠（材叔）、徐遇安、劉家豪，佢哋永遠對我零擔心，材叔成人叫我『小隊長』，佢話『靠你喇！成個戲氣氛靠你！啲演員睇你頭呀！』而小青姐就會話：『大家好聽你講㗎！你要樹立一個榜樣。』搞到我成日好似做班長咁。」

舞台劇蝕硬7位數

原本上年9月公演、與黎瑞恩合演的舞台劇《男人40 CEO》，由於疫情關係，現決定今年6月公演，日前預售反應熱烈，馬浚偉於此劇中身兼監製、編劇、導演、演員多職，不過由於之前延期，宣傳費各樣已令他損失6位數字，現時雖然開10場，惟預售時為配合防疫措施，只賣了一半座位，他不諱言就算所有場次爆滿，都要蝕硬7位數字，寄望遲些可全場開放。問為何不遲些再做，他坦言：「唔得喇！個個演員要食飯，都50、60人，我唔可以再Hold住人哋啲期，大家一定要開工。」

舞台劇飾演「口賤CEO」

向來做慣正經角色的他，於舞台劇飾演「口賤CEO」，「我唔會講粗口，但會有啲諧音嘅嘢，都幾賤格㗎！就係因為佢太衰，表面上所有下屬都對佢阿謏奉承，但內裏憎到佢死，而黎瑞恩就係默默支持我嘅人，佢喺我眼中好蠢。（現實生活係咪好憎蠢人？）又唔可以咁講，如果真係蠢嘅，可以做朋友，但唔好一齊做嘢，我真係有啲朋友係咁，同一樣嘢錯1次可以，但唔可以錯第3次，3次就真係冇得傾，再唔係我自己走囉！哈哈！」

自認係宅男

平時馬浚偉喜歡看電影、聽音樂，打羽毛球是他最大的嗜好，說到他好像很少去旅行時，他謂：「我真係唔熱衷去旅行，我唔係好鍾意，我鍾意創作、睇戲、聽音樂，全屋最多嘅係喇叭。（咁你都幾宅？）幾宅㗎！我鍾意狗仔、動物，平時會行吓文具舖、電器舖。（咁你慳唔少喎！）係㗎！特別依家出咗智能手錶，我已經冇買錶好耐，最後買嘅係6年前。（咁生活上花費最多係啲乜？）都係公司Project上，每個人唔同，好多人覺得周圍食嘢、去玩係享受，但我享受不停喺工作攞滿足感，一啲由零開始到有成果嘅嘢，好似由構思藝術學校到招生、開學，嗰種滿足感係好大。」

有指之後馬浚偉會正式返無綫擔任訓練學校「校長」，說到此時，他只謂：「我哋係初步傾過。（分到時間做？）其實4月會有好多嘢，等TVB公布啦！」

場地提供：馬哥孛羅香港酒店