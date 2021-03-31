馮盈盈自爆送名牌絲巾畀西裝男　原來係畀錯Signal

藝人馮盈盈、賴慰玲、戴祖儀等主持的無綫全新節目《解構心機女》，今晚邀得丁子朗任嘉賓，探討飯局上「機心攻略」，賴慰玲笑指曾與丁子朗食飯，對方全程表現怕醜，如此被動分外令人注意，盈盈與戴祖儀則指子朗兩個酒粒好吸引，令她們母愛氾濫。

盈盈最有機心

問到一眾主持中誰最有機心？子朗首推盈盈：「佢最有機心，因為賴慰玲係媽媽級，戴祖儀同佢合作拍劇，佢絕對係男人，盈盈係剛剛好，會撩起我同佢傾偈，又保持到女性高貴嗰種。」談到若然女方已經很疲累，但仍願意為男方按摩，子朗表示相當受落，但卻被三女一輪嘴寸爆，結果他投降表示：「掉轉我都想幫佢按摩番嘅！」

畀錯Signal人？

談及送禮盈盈即自爆最近經歷：「之前有男仔約食飯，對方好好訂晒位，都知對方會埋單，禮貌上我就買一條絲巾送畀佢，仲係名牌，因為佢有戴開，之後講畀朋友知，朋友話我畀錯Signal人。」在旁的戴祖儀即估到盈盈所指，乃早前被指與西裝男撐枱腳，疑有新戀情一事，祖儀還取笑盈盈：「3千蚊餐飯嘛！但報料者又冇影到送禮物！」盈盈卻不甘示弱：「嬲在唔影我送絲巾，條絲巾貴過餐飯，我嬲咗！」