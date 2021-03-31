東方日報C1：翟威廉疑被麥貝夷數臭　性伴多得驚人

前日36歲生日的翟威廉疑被舊愛「贈興」爆性史，被插私生活混亂到爆。事緣曾與他傳緋聞的麥貝夷前晚在社交網留下「線索」，控訴前度「性伴侶的數量多得驚人」！

歌手麥貝夷平日在網上少有談及感情事，前晚「校啱時間」在社交網限時動態為前度「賀壽」，大爆對方「性伴侶的數量多得驚人」，更留下「線索」揭開渣男真面目！外間將矛頭直指「咁啱」前晚36歲生日的翟威廉。

斥「前度」大話連篇

麥貝夷留言狂數渣男，自言一直被蒙在鼓裏，更被視作是死纏爛打的傻瓜：「今天才知道，你性伴侶的數量多得驚人，然後你對外說的就都是我主動，你完全沒有做任何事情讓我們開始，也從來都沒有挽留我，原來疼愛和照顧都是演出來的，還把我當傻瓜一樣告訴別人，只是我主動糾纏你，所以你完全是被動的，也不需要付上任何責任。」她又稱對方大話連篇，質問他人生是否由謊言組成，又指將來有機會見面，還可以怎樣面對他，更在結尾「祝福」舊愛生日快樂，斷言「生生不見」。

當年麥貝夷與鍾一憲憑合唱歌《勾手指尾》唱到街知巷聞，但戀情相當低調，公開拍拖只有與低音結他手陳樂恒。她留下的「生日祝福」成為線索，剛巧與她傳過緋聞的翟威廉前日生日，成為出軌嫌疑人物。「亞洲先生」出身的他過檔無綫贏得「香港先生」冠軍，但事業發展平平，近年成立「Happy Live」在網上進行直播演出，反令事業有起色，而他與麥貝夷亦因夾Band直播演出，不時出雙入對而傳出緋聞。不過，昨日翻查女方的社交網已再沒追蹤對方帳號，令事件甚囂塵上。

「點解整劑咁嘅嘢」

翟威廉昨日接受訪問時否認與麥貝夷拍過拖，對於無辜被捲入事件感無奈：「唔回應喇，唔想愈描愈黑，你愈解就愈衰，真係唔明點解整劑咁嘅嘢嚟歎！」

而昨晚麥貝夷再出Post為自己抒發情緒而影響到身邊朋友而致歉，亦叫大家不用再作猜測，不過就沒有點名為翟威廉澄清，令事件更加撲朔迷離。

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