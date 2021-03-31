廖啟智二仔凌晨發文悼慈父　堅毅面對前路：我冇事，放心！

陪伴好多香港人成長的資深演員廖啟智離世，令不少人惋惜香港痛失一位好演員。然而戲外他是一位好老公、好父親，連日來他的太太陳敏兒為他打點後事，大仔文哲和二仔文信此刻心情有多難過也可想而知。

經過3天的沉澱，二仔文信在社交網限時動態發文，感謝大家的安慰之餘，表面上充滿正能量，但字裏行間，隱約道出淡淡的哀傷。

他寫道：「收到好多窩心嘅Message（真係好多，陸續回應）感謝大家嘅關心同對我爸爸嘅愛戴，放心！我冇事！」連日來，文信也心力交瘁，父親的離開，令他徹夜難眠：「我會好好休息，慢慢疏理情緒，大家唔使擔心，再次多謝大家嘅愛，我好幸福！好眼瞓！我瞓覺了！」

在文信的社交網發現，也有不少好友和網民留言，叫文信要撐住，同時也祝福在天國哪方的智叔安息。

與大仔南極之旅 修補父子關係

而大仔文哲與智叔7年前南極之旅的短片亦曝光，片段中文哲負責彈結他，智叔就唱《海闊天空》，父慈子孝，十分溫馨。據知當年智叔首肯去南極拍攝特輯，提出一個條件是希望可讓文哲同行。原來智叔有感當年照顧患血癌的幼子文諾，忽略了文哲和文信，希望藉此行行修補父子關係。