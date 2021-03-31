Little Twin Star 睡眠魔法　讓你更加容光煥發

Little Twin Stars Cushion，這款印有 Little Twin Stars 主角 Kiki、Lala 及 Unicorn 獨角獸的Cushion肯定最受女生歡迎，不論放在床頭還是梳化，不論是裝飾還是抱枕都一樣可愛又實用。(客戶提供)

【營業資訊】自從疫情後，大家開始 Work from Home 的工作模式，工作和生活的分野也愈來愈模糊。現代人生活忙碌，在家工作更是令人難以切換工作與休息，工作壓力大，導致食無定時、睡眠不足，尤其睡不夠更是女士美容的大敵。

但就算下班後多疲累，睡前的護膚程序卻一個都不能少，如果能善用睡前的放鬆時間，躺在床上一邊玩最新款智能手機，一邊敷面膜的時候，如果還能抱着最喜歡的卡通人物寢具，一定能夠睡得更好。

百老滙就向大家施加「睡眠魔法」，推出以 Magical 為主題的推廣活動，推廣期內購買指定形號家庭電器或電子美容產品，就會贈送 Little Twin Stars寢具及韓國主張自然主義的美容品牌 Innisfree的多款護膚產品，包括寒蘭全效修護護膚套裝及精華面膜，讓女士們朝早醒來恍如施了魔法一樣，容光煥發。

Little Twin Stars Cushion

這款 35(W) x 35(H)cm 的方形Cushion型一套二件，有橙色及藍色，印有 Little Twin Stars 的角色圖案，最適合讓你抱着觀看各種電影劇集。

Little Twin Stars 毛氈

印有 Little Twin Stars 的角色圖案的單人毛氈 (尺寸約︰110(W) x 160(H)cm)，不論在冬日還是冷氣房間都能給你溫暖。

Little Twin Stars 掛牆感應燈

以木紋板裁切出 Little Twin Stars 的角色圖案，優雅得來又可愛，輕拍就會亮起，讓你在半夜摸黑上洗手間也不怕踢到腳趾頭。

Innisfree 寒蘭全效修護護膚套裝 (4 件裝)

蘊含濟州寒蘭強大生命能量，一套有齊柔膚水、乳液、面霜和睡眠面膜，有效滋養肌膚、改善老化肌膚問題。(客戶提供)

Innisfree 迷你精華面膜 10ml (5 件裝)

使肌膚有如米粒般明亮淨透的晚安膠囊面膜，有綠茶、火山岩泥、茶樹、稻米和竹等多款選擇。(客戶提供)

Innisfree 濟州根莖真萃活力面膜 25 ml (4 片裝)

以來自濟州包括紅蘿蔔、馬鈴薯、大頭菜和紅菜頭的根莖蔬菜萃取物，與五種透明質酸複合物而成，能滋潤乾燥肌並讓肌膚更透亮的保濕生機面膜。