去豪華餐廳被指離地拜金！蔡嘉欣霸氣反擊不失風度

藝人蔡嘉欣日前喺社交網Post咗2張打卡相，開心Share去咗間好靚，又好似置身喺峇里島感覺嘅餐廳，仲話可以邊歎住杯白酒，邊聽住大自然嘅聲音，幸福感爆燈！不過呢個平平無奇嘅Post竟然引發一連串罵戰，有Fans大鬧嘉欣「離地拜金」，又拖埋陳楨怡落水指對方有錢都唔會咁晒，然後再追加嘉欣一條「罪」：「何況你無（冇）錢專靠黏有錢人。」嘉欣睇到留言回覆：「無（冇）錢嘅人走去靠黏有錢人好慘架（㗎）！有錢人既（嘅）錢都唔係自己既（嘅），咁不如自己努力工作賺錢，Stay Positive！」

嘉欣之後喺限時動態將呢個留言對話Repost，再回應：「靠人不如靠自己，我一直都覺得女人一定要努力工作，靠自己賺返（番）黎（嚟）既（嘅）財富先能夠帶到自由俾（畀）自己，呢度所講既（嘅）財富自由係你能夠按照自己喜歡的方式過你既（嘅）人生，係你有能力照顧自己，同時唔需要睇人地既（嘅）眼色生活，有能力，忠於自己的內心，獨立，堅強既（嘅）女人係我一直以黎（嚟）既（嘅）目標。」

就連陳詩欣都有留言力撐好姊妹唔拜金、努力工作賺錢，並安慰嘉欣唔好在意其他人嘅說話，做好自己就得。隨即再有位自稱支持嘉欣接近十年嘅Fans打千字文讚佢獨立、又有生意頭腦，未參選港姐之前就做Model、又有開時裝店，雖然得26歲，但閱歷超廣，仲反擊破口大罵嘅Fans：「食鹽多過你食米！」另有Fans幫拖：「嘉欣冇錢？佢去咁多旅行唔使錢？買咁多名牌包唔使錢？買架電車唔使錢？嘉欣嘅努力我哋有目共睹！」

嘉欣眼見有咁多撐自己嘅Fans都非常之感觸，自言趁呢個時間好好咁沉澱自己，又自覺成日被寫拜金、總有人講佢唔配，但佢勉勵自己無論其他人點睇，自己嘅人生同自己交代就得，往後佢依然會努力、開心生活。