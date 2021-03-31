【盤點荷里活星三代】巨星後人邊個最索？

「星二代」大家就聽得多，但原來荷里活亦有隔代遺傳的「星三代」。她們都盡得上兩代真傳，個個都係顏值極高的索女，有潛質加入荷里活大放異彩！立即為大家盤點一下。

李小龍外孫女-Wren Lee Keasler

李小龍與遺孀蓮達（Linda Lee Cadwell）有兩名子女，分別是李國豪（Brandon Lee）和李香凝（Shannon Lee）。而Shannon與老公亦育有1名女兒Wren Lee Keasler。身為「龍」的傳人的Wren今年已17歲，而且仲愈大愈靚好有明星相！雖然目前她仍在求學時期，但據知她與外公和母親一樣都熱愛武術，說不定將來會接外公棒成為武打明星！

羅渣摩亞孫女-Ambra Moore

英國已故「占士邦」男星羅渣摩亞（Roger Moore）的22歲孫女Ambra Moore顏值高，最近她就接祖父棒做明星！她銀幕處女作《Nemesis》近日就於英國上映。而原來她與「占士邦」有淵源，她曾為邦片《007：鬼影帝國》（Spectre）擔任片場助理協助現任「占士邦」丹尼爾格力（Daniel Craig）。不過原來她一直冇向對方表明自己正是羅渣摩亞的孫女！

辛康納利孫女-Saskia Connery

不過並非個個星三代都加入娛樂界，例如另一已故「占士邦」男星辛康納利（Sean Connery）的孫女Saskia，她就冇意跟祖父一樣做星！現年24歲的她除了是時裝店老闆之外亦是時裝界KOL，她於社交網站有超過12,000個追隨者。

奇連伊士活孫女-Graylen Spencer Eastwood

荷里活銀壇鐵漢奇連伊士活（Clint Eastwood）兒孫滿堂，除了兒子史葛伊士活（Scott Eastwood）是演員之外，原來她的孫女25歲的Graylen Spencer Eastwood亦是女演員！生得與祖父好似樣的她除了是演員之外亦是編劇、模特兒和鼓手。與祖父一樣具有才華。注定食娛樂呢行飯！

貓王皮禮士利外孫女-Riley Keough

美國搖滾樂之神「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）與妻子Priscilla的女兒麗莎瑪莉（Lisa Marie）亦是藝人！曾出過唱片的她與前夫育有兩名子女，其中31歲的Riley Keough亦是藝人。不過她並沒有學外公或母親一樣選擇樂壇這條路而選擇做演員。今年是她加入娛樂界第11個年頭並已做出好成績，2016年她就憑迷你劇集《The Girlfriend Experience》獲金球獎視后提名。前途一片光明！

一家都係星！

奧斯卡金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）來自演藝家族，除了父親卻德格拉斯（Kirk Douglas）是影壇巨星之外，就連老婆嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）亦是女明星。而他與索老婆所生的17歲女兒Carys就盡得父母真傳已殺入模特兒界！

除了德格拉斯家族之外，憑賣座情慾片《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）系列走紅的31歲美國上位女星狄高達莊遜（Dakota Johnson），亦是「一屋都係明星」！她的父親當莊遜（Don Johnson）和母親美蘭妮姬菲芙（Melanie Griffith）都是荷里活著名演員。而她的外婆泰比海倫（Tippi Hedren）亦是上世紀60年代的巨星。不過講到天生麗質，又點可以唔提美國老牌女星Blythe Danner的外孫女Apple。她父母正是英國樂壇巨星Chris Martin和金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）！現年16歲的Apple正處於求學時期，暫時未知未來會否跟家人一樣加入娛樂界。