瘦腰冇難度　「女團腰」輕鬆Get！

肚子跟腰兩側肥肉囤積怎麼辦？一於參考以下介紹的瘦腰方法，要輕鬆Get「女團腰」不是夢。（互聯網）

隨着天氣變得和暖潮濕，人也懶洋洋的不想動！但懶得郁只會換來脂肪積聚，輕則出現小肚腩，重則腰間贅肉會愈來愈大塊。今天一於跟大分享女團出道前的訓練，簡單5個動作，每天做3分鐘，持續1星期就會見效。最重要是在家也能做，讓你輕鬆瘦腰、瘦肚子。

動作1：平躺蜷腹

先平躺在地上，雙手抱頭，雙腳屈曲踏地，再用腹部力量抬起身體，做出蜷腹動作。

動作2：

維持動作1，將其中一隻腳踏地，另一隻腳往上抬起。同樣使用腹部力量將上半身抬起，左右腳輪流做。

動作3：

將雙腳舉起來，同時把核心收緊，再出力讓上半身抬起來。此進階版動作，也可同時訓腿部。

動作4：

將雙腳抬起並屈膝，開始做蜷腹動作。

動作5：

繼續保持平躺及抱膝姿勢，再將雙腳輪流往前踢，就如在空中踩單車一樣。

同場加映：腹式呼吸+肋骨按摩

除了上述的每天3分鐘瘦腰操，日本女生Yui近日在社交平台上分享的腹式呼吸及肋骨按摩，也有助甩走小肚腩和腰間贅肉。

腹式呼吸：一般淺淺的呼吸無法運動到腹部深處，於是令脂肪囤積形成肚腩。反而深度呼吸－腹式呼吸（吸氣時腹部凸起，呼氣時腹部凹下）會讓壓力深入到橫膈膜，從而喚醒內在肌肉，每天做1分鐘可讓腹部變瘦。

肋骨按摩：首先沿小腹位找到肋骨位置，左右各以4隻手指由上腹中央開始，按肋骨中間約1個指節深度，再沿肋骨下緣由中央開始按摩至腹部兩側1次。謹記力道不要太大，進行動作時身體微微向前傾，最後配合幾個腹式呼吸便大功告成。