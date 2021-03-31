【疫境旅行】冰島通關　各國「疫苗護照」 陸續出爐

多得新冠肺炎，讓各國封關，令大家沒得去旅行，但隨新冠疫苗誕生，通關終於有望。風光明北歐的冰島，繼早前允許來自神根地區（Schengen）旅客持新冠疫苗證明入境後，上星期終於正式開放給全球，凡持有歐盟藥品管理局（EMA）認可之新冠疫苗接種證明的旅客，皆可免除隔離或檢查入境，真正重開冰島觀光大門！

冰島不認可科興疫苗

但留意是，冰島只認可由歐洲國家、世界衞生組織）發出之新冠疫苗證明，以確認你打了以下4款疫苗中其中1種：

（1）輝瑞 / BioNTech （復必泰）

（2）牛津 / 阿斯利康

（3）莫德納 Moderna

（4）強生 Johnson & Johnson

換言之如你打了以上4款以外的，包括科興疫苗（克爾來福）便不獲承認，但打輝瑞 / BioNTech （復必泰）就沒問題，不過香港剛剛暫停了復必泰疫苗的接種，希望可盡快恢復吧。

歐盟夏季推綠色數碼證書

冰島是神根地區成員國，卻非歐盟成員國，而歐盟就正計劃設立自己一套歐盟通行的認證機制，名為「綠色數碼證書」（Digital Green Certificate），並分3款給以下對象使用：

（1）已接種疫苗人士

（2）新冠肺炎康復者

（3）對病毒呈陰性反應人士

以上證書皆會設電子及實體版本，並設二維碼（QR Code）以辨真偽。證書只認可獲歐盟藥品管理局（EMA）認可之疫苗，即是同樣不承認科興，不過各成員國可自行接納其他未獲EMA認可之疫苗。證書申請費將全免，在全歐盟範圍有效，也涵蓋部分如冰島、列支敦士登、挪威及瑞士等非歐盟歐洲國家，希望夏季就能推出。

關島計劃5月通關

近日關島政府亦公布，現在只要等5月1日有過半數成年島民接種了新冠疫苗，關島便可重啟旅遊業，入境旅客只須持72小時內的陰性PCR（聚酶鏈式反應）檢測結果報告，及預先下載關島專屬的檢疫應用程式「COVID Alert App」並註冊指定警示系統「SARA Alert」，即可豁免14日隔離檢疫，亦毋須在機場做檢疫測試。關島現更考慮給出境旅客提供病毒測試，免他們回國時要額外隔離，認真貼心。

新加坡試用「疫苗護照」飛倫敦

新加坡在3月15日亦首度採用國際航空運輸協會（IATA）的Travel Pass應用程式（又名疫苗護照），率先在新加坡飛往倫敦航班試用，試用期至到3月28日。此Travel Pass應用程式可在Apple的iOS系統下載，使用者只須輸入個人資料及照片，便可開啟「護照」使用，而且還可輸入航班資料，透過專線網站在出發前於指定診所預訂新冠肺炎測試，之後便能直接在App中查看檢測結果，但現時法例規定，乘客仍須帶同診所檢測結果副本出境，如Travel Pass測試成功，將來便可簡化程序。

泰國4月放寬旅客隔離

4月開始泰國亦放寬外國旅客入境，旅客只要在入境前3個月內接種新冠疫苗，並能出示出發前3天內的陰性檢測結果證明，入境後強制隔離將可由14天縮至7天。如沒接種疫苗，但能出示陰性檢測結果，隔離亦可減至10天。

台灣放寬商務入境隔離

台灣從3月10日起，已將香港列為中低風險地區，香港短期商務入境台灣人士，檢疫隔離期即時由14天減至7天。商務旅客可於入境後第7天自費進行病毒檢測，持陰性結果可向地方衞生局申請「加強自主健康管理」14天，這期間可戴口罩從事固定有限度之商務活動，但禁止到人多場所，並必須有專人接送及陪同，也要實名記錄每日活動與接觸人員（不能接觸非特定人士），而且這期間亦必須入住防疫旅宿。

小總結：未來「疫苗護照」旅行真的可行？

隨着全球接種新冠疫苗，各國亦陸續推出各種形式的「疫苗護照」，大家也希望能盡快恢復旅遊與經濟活動。但世界衞生組織階段其實仍不知道接種疫苗者會否有將病毒傳染他人的風險。此外各國在接種疫苗的規模和進度上都參差不同，疫苗護照或會漸產生「有免疫力」和「無免疫力」兩個世界，經濟恢復速度會出現差異，引發競爭矛盾，各國疫苗護照會否互相承認，或會變成政治爭端。