把握機會　嘗盡優惠美食

為了吸引食客，近日不少餐廳紛紛推出各式各樣的飲食優惠，無論是優惠的折扣、買一送一、任飲任食的推廣都有，彈牙的龍蝦、美味的烤鴨、美式煙熏肉等美食統統等緊你，大家不妨揀啱心水慳到盡。

半價歎龍蝦

自從澳洲龍蝦降價後，大家對牠的興趣大增，怕麻煩不想煮的話，銅鑼灣淮陽食府十里洋場近日推出全新的海龍皇盛宴，品嘗開胃的淮揚涼菜後，就有一連串的龍蝦菜式，包括黑松露龍蝦脆網卷、花膠春筍龍蝦羹、白雪龍蝦球蒸蛋、回鍋肉炒原隻西澳龍蝦和十景龍蝦荷葉飯，最後以燕液涼粉杏仁豆腐。指定會員可享「二人同行一人免費優惠」，變相以半價吃到豐富的龍蝦大餐，感覺更抵。

周年優惠

很多餐廳會因應開業周年而推出多款新菜式或優惠，好像尖沙咀的Harlan’s因應開業11周年，於4月推出一連串的優惠活動。4位客人惠顧晚市，有朋友生日的話，可獲送HK$300的甜品拼盤。惠顧4道菜午餐，會有85折優惠。另外，以春季為題的Spring Festival，客人可以優惠的價錢在露天平台享用1杯飲品（雞尾酒或無酒精雞尾酒）和意式小食拼盤。The World’s My Oyster則有2隻法國生蠔配1杯紅酒、白酒或有汽酒，於下午5時半至晚上9時供應，無論任何時段都可以慢慢歎。

任食煙熏肉

任食任飲的優惠在甚麼時候都能激發起港人的食欲，中環美式燒烤及煙熏美食餐廳Smoke & Barrel，於逢星期一、二晚市推出90分鐘煙熏豬肋骨及啤酒任食任飲優惠，客人邊享用柴火煙熏爐製作的煙熏豬肋骨，邊暢飲啤酒，啖啖肉的感覺超爽，最啱食肉獸挑戰。

45折片皮鴨

廣東燒鴨、四川樟茶鴨大家都吃過，如果將兩者混合，效果又如何？西九的高級中菜廳FAM早在年初已推出以優惠價食片皮鴨，最近又再次推出，由即日至4月，以價惠價可享用的期間限定煙熏片皮鴨，北京鴨子以低溫處理，再配以廣東掛爐烤鴨做法和樟茶鴨的煙熏程序，讓鴨肉呈現獨特風味，星期一至五的堂食預訂優惠價高達45折，星期六、日及公眾假期大約6折，最啱和親朋開心Share。

85折嘗新菜

踏入春季，很多餐廳都會推出新菜餐，若品嘗新菜時還有折扣，感覺更抵。中環高級中菜廳唐人館推出多款時令新菜式，包括香椿松茸手工水餃、雙蠶爆炒佐賀和牛方丁、春筍花膠燉長白山雪雁、開春韮菜炒八寶、雪裡紅年糕燒鮮蟹鉗和水耕番茄西班牙雞蛋燴小黃魚等，現時於晚市期間，在大廳主用餐區堂食，單點主餐牌菜式可享有85折優惠。