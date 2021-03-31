【娛刺撈飯】志偉招兵受質疑？TVB冇用錯人！

曾志偉自從當上無綫副總經理後動作多多，繼欽點何麗全line up番3大唱片公司同無綫破冰後，又去《#後生仔傾吓偈》探班。早前又有傳小生馬浚偉被召回巢，掌管藝員訓練班；又有志偉同林敏驄密斟片段流出。

做娛樂圈呢行，有動作好過冇動作，有新聞講好過冇新聞講。雖然志偉返TVB，到底可以做出咩成績，仲要時間去證明，但志偉清楚明白Show must go on、「多啲搞作」嘅重要性。當然啦，任何嘢都有人唱反調，但唱唔緊要，最緊要唔好係口水歌，只要唱得有point，繼而經得起時間考驗，咁至係everlasting song。

嗱，先講馬浚偉被傳做藝員訓練班「校長」，培訓新演員單嘢。網上即刻有人條件反射咁話：「馬浚偉夠料訓練新人咩？」首先咩人先有資格教人做戲？我會答你，係人都有資格！因為做戲就係平日對生活嘅觀察、對不同情感嘅記憶、儲存，再重現。

換言之，街邊執紙皮嘅阿婆、搭鐵嗰班低頭族打工仔，以至日日上電視、滔滔不絕嘅達官貴人，全部都教緊你做戲。問題係，你本身唔係可造之材，就算呢班人每次教戲前都講聲：「Good morning class！」，又或者「各位同學，我哋依家開始上堂」，你仍然永遠都係劉姥姥進大觀園，「阿拉弗曉得」。

呢個時候，曾經做過藝訓班導師，仲喺北京大學光華管理學院，讀完行政人員工商管理碩士課程，更投資開埋「演藝教育中心」嘅馬浚偉，就係世上所有「阿拉弗曉得」去判斷一個人有冇資格教戲，最着迹、最公式嘅憑證。

再講吖，導師至係主力負責上堂，校長當然都可以春風化雨、作育英才，但更多時間係mon住班導師、睇實訓練班嘅發展方向。倘若由有工商管理資歷，同時又有幕前經驗嘅人出任，做呢個任命決定嘅人，係有sense。

與其話戲劇導師教做戲，不如貼切啲講啦，係分享吓做呢行嘅經驗同注意事項。因為演戲某程度同寫文章都幾似，文筆可以學，但文思冇得學；技法可以練，但心境冇得練，只能靠經歷、浸淫，令自己成長、昇華。「由外到內，再到返外」就係呢個意思。

That's why早幾年有位女歌手，傳聞用咗20萬，請個荷里活名師教佢做戲，佢冇否認。但sorry，睇完佢「名師指導」下嘅演出，如果個天畀個機會佢返轉頭嘅話，我會勸佢去書店、圖書館，或者上網，搵本《演技六講》、《演技七講》、《演技十講》嚟睇好過，一來慳番唔少冤枉錢，二來唔主動揣摩嘅人，係永遠冇可能開竅。

喺期待新一輩開竅嘅同時，曾志偉又同林敏驄飯局，外界揣測莫非有合作？明眼人都唔難發現，十個娛圈中人，幾乎九個都畀面志偉，有啲直頭「老爺、老爺」叫得鬼咁爽。獨係喺林敏驄面前，志偉嘅氣勢有時會不自覺收起，甚至對住林敏驄話：「我點敢吩咐你呀！」

唔奇吖，報道話志偉唔鍾意做司儀嘅，帶稿上台。以林敏驄「蘇格蘭場」級嘅記性，應該唔使帶稿，「堂堂男子漢走去食壽司食到一口都係……」「4個人打麻雀坐咗喺度，唔知乜嘢風，又唔知叫緊乜嘢糊……」

《超級無敵獎門人》回歸，昔日「獎老」唔好翻叮嘞，改搵《#後生仔傾吓偈》班後生仔女啦！但林敏驄一定要翻叮做嘉賓，因為呢個人係絕對嘅Entertaining。試問當今娛圈，有幾多個可以單憑一把口，就能夠將最佳攝影、剪接嘅頒獎台，變得比頒最佳男、女主角，仲要吸睛、難忘？有人認為佢講嘅都係廢話。嘩，講到其他人講親嘅，都係真知灼見，論點無從辯駁，又經得起時間考驗咁噃。

有網友、KOL對曾志偉返TVB執掌帥印，大潑冷水。但滿腦大計嘅曾志偉，既識用人，又知呢個市場需要啲咩，除咗Reboot《獎門人》系列外，仲計劃炮製大型街舞節目。搞街舞show係明智嘅！你去睇吓邊間大學冇danso？後生仔女唔like跳街舞，唔通like校際學術常識問答？「黃山青山天山與泰山」江山如此多Fun呀？《全民造星III》十個有九個都跳舞，就已經講出咗個事實啦。

志偉返無綫，未必一定可以炮製出永恆經典嘅節目，但要搞啲熱鬧吸睛、啱香港普羅觀眾口胃、夠砌有凸嘅節目，一啲都唔難囉！