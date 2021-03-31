「Raze 360 全方位防護」期間限定體驗店正式進駐中環

Raze Technology Limited總裁兼聯合創始人方添明先生，在限定體驗店展示各項科研成果RAZE LAB和乳膠漆。(客戶提供)

【特約報道】本土高科技初創公司Raze Technology科研團隊經過10年苦心科研，終於去年初成功將光觸媒技術轉化為日常可用的潔淨產品，顛覆傳統家居潔淨概念。Raze最先推出的光觸媒噴霧產品利用光能消除空氣污染，只需輕輕一噴，能於長達至3個月的時間內持續徹底滅活高達99%的細菌病毒、甚至霉菌和臭味的侵害，於疫情期間為全港市民帶來將近無菌無病毒的家居環境，更於一年間數次全線售罄，其服務了超過90,000個單位、總噴塗室內面積超過25,000,000平方尺，Raze Inside已消毒貼紙更覆蓋香港大部分公共交通工具、公眾場所和不同行業，短時間內於市場上造成極大回響。

隨着環境轉變及市場需求，人們對日常生活的環境衞生亦不斷提高。Raze作為香港納米材料科技領導者，在疫情肆虐下從未放下腳步，推出企業Raze 360全方位防護方案，讓我們外出到公眾地方都得以保護。針對不同行業，Raze 360能為大小企業制訂專屬衞生方案。每個計劃由專人跟進，一站式從消毒、噴塗、到防護用品供應，從用戶體驗出發，務求令用戶每一個階段都能感受到全方位潔淨保護。為企業提供最高的衞生標準及形象，令員工及客人對企業倍增信心。Raze360商用方案目前已獲不少企業採用，包括Tesla、大快活、foodpanda等。

為迎合未來市場對衞生長效保護得需求，Raze亦成功把光觸媒技術與乳膠漆結合，推出Raze光觸媒乳膠漆。在高質量乳膠漆中加入光觸媒效能，令牆身不但防霉、出甲醛，更能對抗細菌病毒，達致真正的全方位長效保障。Raze光觸媒乳膠漆更是創新科技署2019抗疫基金支持項目，未來將陸續與不同地產發展商應用。

為讓廣大市民更深入了解光觸媒技術，Raze於2021年3月31日至4月18日於中環閣麟街36號開設「360 全方位防護」期間限定體驗店，樓高三層，除了現場發售RAZE光觸媒口罩等照顧日常防疫需要的360產品，亦於全店不同地方展示各項科研成果RAZE LAB和乳膠漆，還有商業客戶合作的 360 全方位陳列室，包括Tesla、大快活與foodpanda。期間限定體驗店陳列出各種不同的環境及方案，展示各企業選用Raze的優勢，建立出Raze 專屬的嶄新衞生標準。

為隆重其事，Raze Technology Limited總裁兼聯合創始人方添明先生邀請到大快活集團行政總裁羅輝承先生、恒基兆業地產有限公司建築部總經理黃永灝先生及foodpanda香港區行政總裁賴偉昕先生率先參觀以科技實驗室為主題的「360 全方位防護」期間限定體驗店。

Raze Technology總裁兼聯合創始人方添明先生表示，「過去一年，新冠疫情仍然反覆，我們的科研團隊從未間斷地研發新產品，希望以獨有的技術為港人帶來全方位保護，抗菌⼝罩是一個嶄新的技術，抗菌層能夠持續殺滅細菌病毒達99%，我們的產品應用除了保障個人衞生，更應用到生活的各個細節，由家裏到外出都受到Raze的全方位保護。」

大快活集團行政總裁羅輝承先生指，「大快活全線分店自去年3月已開始使用Raze提供的抗菌塗層服務，效果理想，讓我們的客人可以食得安心之餘，亦能保障同事們的健康，日後我們會與Raze發掘更多方面的合作方案。」

恒基兆業地產有限公司建築部總經理黃永灝先生表示，「自疫情開始以來，市民大眾的衞生意識愈來愈高，對家居潔淨的要求亦愈趨講究。為進一步提升旗下物業的衞生標準，恒基致力尋找嶄新技術方案融入物業發展業務，而 Raze 研發之高效光觸媒抗菌技術和性價比相對高 — 未來的新樓盤我們將優先考慮採用 Raze 光觸媒抗菌乳膠漆，此油漆具有抗病毒、抗菌、防霉、淨化室內甲醛等多種功能，期望為各位業主提供多一份衞生保障。」

foodpanda香港董事總經理裁賴偉昕先生表示，「疫情下不少人購買外賣，同時關注外賣速遞平台的衞生。我們與 Raze合作，於辦公室和全港16間pandamart分店應用醫療級納米光觸媒消毒技術，並為送遞員的保溫袋進行消毒，希望能夠為員工、送遞員及顧客提供額外保障，減少感染風險。」

光觸媒原理

Raze的納米光觸媒顆粒可在任何表面上形成長達至12個月的自潔塗層，當此光觸媒塗層接觸任何形式的光時就會被激活，當中的粒子會釋放電子並形成活性氧，而活性氧與空氣中的污染物結合後，便會將高達99%的細菌、病毒、甚至各類型的污染物如霉菌、甲醛、苯、等等，分解成無害的水和二氧化碳分子，以達致噴塗表面無污染的效果。更厲害的是，納米光觸媒顆粒一旦版被激活，能在無光的環境下繼續運作長達8小時，名副其實帶來24小時無間斷的保護。

「Raze 360 全方位防護」期間限定體驗店詳情

日期：2021年3月31日至4月18日

營業時間：

星期一至五 上午10時至下午8時

星期六至日及公眾假期 上午11時至下午7時半

地址：中環閣麟街36號

Raze今年繼續與香港人同行抗疫，3月31日至4月18日於期間限定體驗店或網上商店可以買一送一選購全線產品，產品數量有限，售完即止。