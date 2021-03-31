《Kingdom》預告曝光　U-Know捲爭議僅以遠鏡示人

韓國男團東方神起成員U-Know早前被爆上月底於首爾江南區的餐廳飲酒飲到深夜，違反食店及卡拉OK等娛樂場所需要在晚上10點關門的規定，他因為涉嫌違反防疫法而被警方立案調查，而U-Know本來與隊友Max一起為Mnet電視台的節目《Kingdom:Legendary War》擔任主持，電視台其後宣布U-Know在結束調查前會暫停錄影節目，而U-Know已錄影的部分則會盡量作出刪剪。

《Kingdom》將於明日首播，電視台今日率先公開BTOB、iKON、Stray Kids、THE BOYZ、SF9及ATEEZ幾隊參賽組合的演出片段，一眾參賽者更選出心目中的三甲，iKON、BTOB與Stray Kids被睇好稱冠、亞及季軍，而片中只有Max以近鏡示人，U-Know則只以遠鏡亮相，至於他說話的聲音則照常播出。

另外，《Kingdom》日前傳出在錄影第一次評分賽時因為差別待遇而中斷錄影，據悉每隊組合的舞台製作費均為3.4萬港元，但電視台卻為部分組合準備3.4萬港元以上的舞台裝置和道具，其他組合的事務所人員在現場抗議，製作組其後發聲明為事件道歉，並表示今後會努力讓比賽圓滿地進行。