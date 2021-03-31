朱茵加料蛋糕送驚喜　黃貫中爆老婆微波爐蒸魚嚇死人

今天是黃貫中（Paul）57歲的正日生日，老婆朱茵趁機為壽星製造「火辣」驚喜，親自炮製Wasabi蛋糕整蠱老公！在實行整人計劃當日，朱茵率先抵達Paul的畫室，準備好各種食材。首先在忌廉蛋糕上塗了不少山葵醬及芥末醬，再用草莓、杧果等水果作「掩護」，務求要Paul一試難忘，辣到飛起！

當壽星仔Paul到場後，朱茵先用雙手遮住對方雙眼，待老公睜開眼看到「其貌不揚」的整人蛋糕後哭笑不得，不過得知是老婆親自為他炮製的蛋糕，惟有硬着頭皮試食。當他吃到Wasabi後立即「揦埋口面」，更辣到標眼淚，並高呼：「嘩！辣嘅？係咪整蠱我㗎？不過整蠱唔到我，因為我覺得幾好食喎！」奸計得逞的朱茵在旁一直偷笑，怎料他也餵老婆吃一口實行分甘同味！朱茵當然不忍心只惡搞老公，最後送上真正早準備好的生日蛋糕，為老公送上生日歌及香吻。

Paul笑說：「其實老婆畀咩我都要食㗎啦，但食完兩個蛋糕後，我真係覺得有Wasabi嗰個好味啲，有食緊魚生嘅感覺，杧果就好似吞拿魚嘅口感。」不過今次朱茵炮製的加料蛋糕，令Paul憶起不少老婆的地獄料理：「佢最恐怖係認真下廚嘅時候，仲大鑊過有心整蠱！我記得有次佢用微波爐蒸魚，條魚用保鮮紙包實，叮完出嚟成條魚掹到實一實，仲要唔係好熟咁，總之見到都驚。」朱茵立即為自己平反，笑言：「我記得嗰時係識咗冇幾耐，呢個係畀佢嘅測試嚟，我要睇佢咩反應，哈哈。」