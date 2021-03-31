素顏嚇走粉絲？沈殷怡自揭增磅真相

藝人沈殷怡、太保、吳家麗、陳卓賢（lan）、盧慧敏（Amy）等出席ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》記者會。明顯增磅的沈殷怡透露過去1年肥了2、3kg，因拍攝完行山節目後，主要在錄影廠內擔任主持工作，加上不時夜收工，要吃消夜慰勞自己，故增磅不少，現時開始要積極減肥。新劇素顏上陣，加上角色大癲大肺的她，被問到可擔心嚇走粉絲？她說：「唔會，素顏個樣都正常嘅。」

曾與廖啟智合作

太保與吳家麗受訪，講到資深演員廖啟智因胃癌離世，吳家麗說：「同智叔喺電視劇就合作過，最深刻同佢拍《薛仁貴征東》，佢好好人、好隨和、戲好好。做演員最精彩嘅地方，就係可以將作品留畀觀眾睇，亦係演員可以留喺度嘅嘢。」太保則稱未與廖啟智合作過，但看過他不少作品，認為他是好好的演員，演戲到位，希望他一路好走。

講到今年奧斯卡頒獎禮，香港沒有電視台直播，2人皆表示沒有留意，問到可覺得可惜？吳家麗說：「可以上網睇，依家好多渠道可以睇到。」

Amy讚Ian好Sweet

Ian與Amy戀情公開後，首次一齊接受訪問，但Ian覺得2人並不是情侶檔，只是劇集拍檔，但認同劇集帶給他很多東西。

問到Amy當時與Ian邊拍劇邊拍拖，是否很Sweet？她說：「佢本身都好Sweet。」Ian則說：「我冇做啲乜，大家自然相處，好自然咁喺埋一齊。嗰陣每日都要拍好多個鐘，大家相處得好真實，覺得大家幾夾。（介唔介意情侶檔工作？）我哋工作範疇好唔同，冇諗過會情侶檔，大家共識係專注自己嘅工作，所以冇話特別想，亦冇話抗拒。」她則大表認同，指想法跟男友一致。