日立變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機　「自動內外桶清洗」功能除菌*1防霉*2

日立變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機BD-90XFV及BD-80XFV既有自我清洗功能，亦備有英國Allergy UK Seal of Approval抗敏感認證，體貼擁有嬰兒及敏感人士的家庭，抗敏又防霉。（盧展程攝）

【特約報道】衣物日日都洗，但除了肉眼可見的污垢外，還有看不見的細菌需要提防！不要以為用洗衣機洗衫就萬無一失，洗衣時洗衣機內的滾桶會不斷累積衣服上的污垢、皮脂、殘留洗衣液、細菌及霉菌，不及時清潔的話下次洗衣時就會「再污染」清洗中的衣物，有機會引起皮膚敏感，甚至影響健康！但經常清洗費時又麻煩，可以怎麼辦? 全新日立變頻BIG DRUM 510前置式滾桶洗衣機BD-90XFV及BD-80XFV就可以幫到你解決這個煩惱，特有「自動內外桶清洗」功能，潔淨內外洗衣桶，確保衣物洗得乾淨。特備3D轉速感應器及智慧感應系統、16種洗衣程式和獲得1級能源標籤及1級用水效益標籤，還有升級1,600轉/分鐘脫水轉速*3、配上全新型格鋼銀色和靜音設計，集許多優點於一身，是家居洗衣的理想之選！

【自動內外桶清洗 省時方便一take過】

每日抽取時間來清洗衣物對忙碌生活的香港人來說已經很困難，莫說花額外時間清潔內外洗衣桶，來保持洗衣機的乾淨狀態！一部擁有「自動內外桶清洗」功能的洗衣機就是能有效防止洗衣時的污垢積聚在洗衣桶內，在每次洗衣時自動內外桶清洗功能會在脫水前進行，利用清水配合洗衣桶左右迴轉進行清洗，清潔洗衣桶裏隱藏的皮脂、污垢與殘留洗衣劑，有效除菌*1防霉*2達99%，方便又潔淨。

【升級轉速 回南天衣物晾曬不耗時】

大回南天最怕衣物怎樣晾曬都好像還在沒有乾的狀態，日立BD-90XFV及BD-80XFV洗衣機配上脫水轉速每分鐘1,600轉*3，令清洗後的衣物更乾爽，大大縮短晾曬時間！另外，它還備有英國Allergy UK Seal of Approval抗敏感認證，體貼擁有嬰兒及敏感人士的家庭，減少家人敏感機會，令你穿得安心又放心。

【靜音又節能 精明家居之選】

除了清洗的潔淨度，使用時所用的電量、水量，甚至是聲量都是大家關注事項。日立備有先進高效能穩定靜音技術，包括達到滾桶平衡，減低劇烈震動的4重流體平衡器、維繫滾桶暢順運作及減輕外殼震動的豪華房車級油壓式懸掛裝置、能進一步減少噪音及能源消耗的智能變頻摩打和有效減輕運作時噪音及震盪的機身靜音設計。

此外，更獲得1級能源標籤及1級用水效益標籤，強力省電節水。為迎合不同家居櫥櫃設計，更可轉用薄頂板，是家居的精緻之選。

*1 實驗委託單位：Kitasato Research Center for Environmental Science/ 報告編號：25_0352_1 / 實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將培養皿中的細菌分別附着於外洗衣桶及內洗衣桶上來檢測其減少率/ 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶/ 實驗結果：細菌分別減少99%。

*2 實驗委託單位：Kitasato Research Center for Environmental Science/ 報告編號：25_0352_2/ 實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將培養皿中的霉菌分別附着於外洗衣桶及內洗衣桶上來檢測其減少率/ 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶/ 實驗結果：霉菌分別減少99%。

*3 根據Hitachi內部測試，BD-90XFV的1,600轉/分鐘與現有的BD-W90XWV 1,400轉/分鐘比較。