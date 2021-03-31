MIRROR演唱會加場　Edan Anson怕體能頂唔順

組合MIRROR成員姜濤、Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）今日「打對台」，各自出席公開活動，其中Edan舉行的戶外活動，吸引數百粉絲到場，至於姜濤及Anson Lo活動則半公開，亦分別吸引半百粉絲現場，場面熱鬧。

姜濤現身九龍灣為韓風打卡展覽站台，受訪時提到他明顯較前消瘦，他卻笑言：「多謝，我喺台灣肥咗8kg，依家減番都未達花姐要求，仲未敢上磅住。（餓暈？）因為需要體力，唔會唔健康咁減食。」

談到組合演唱會再加1場，繼續掀起撲飛熱，他指自己「冇乜朋友」：「所以唔擔心要幫人買飛。（到時有乜驚喜畀粉絲？）我會表演一樣好大型嘅樂器，特登搵導師學嘅，舊年已經有興趣，準備咗成年。」他又指爸爸康復進展不錯，屆時希望到場支持自己。談到譚詠麟讚他EQ高，姜濤連聲多謝，又指小時候父母常聽對方金曲。再問是否想合作，他答：「有機會梗係好，多謝前輩留意到我哋，我哋其實冇乜特別咋。（網民話驚佢燈死你？）唔會嘅，我都唔信啲邪嘢。（馮盈盈都想同你一齊做節目？）咁最好請晒我哋12個，我本身唔係好識講嘢。」

Edan現身旺角街頭為飲品宣傳時，冧爆粉絲清唱《E先生連環不幸事件》。受訪時問到擔心「被控」人群聚集？他答：「冇得擔心，交番畀經理人同大會處理，咁多人嚟我都喜出望外，可能因為疫情好耐冇公開活動，依家情況又好番啲。」問到他何有「演唱會飛債」，他答：「我朋友都唔多，不過只係會比相熟嘅朋友同屋企人。（加到6場應付到？）出道時開1場都成個人死咗，估計今次會好攰，不過依家可以有75%入座率就開心啲囉！（姜濤話到時表演樂器。）驚喜定驚嚇先？我就希望自彈自唱，同埋練緊番少啲白眼，希望到時大家見到開眼嘅Edan啦。」他又指在港版《大叔的愛》加了場激咀戲，與Andon Lo由蜻蜓點水變成四唇交疊：「我益咗佢啦，阿媽都話我蝕底晒。」

另外，Anson Lo出席活動，獲半百粉絲到場支持，他透露5月演唱會現加開11日一場，合共6場，亦因放寬防疫限制，門票座位由50%增至75%，他表示：「今次真係最後1次加場，都驚體能支持唔到，因為到時9成會係跳唱，同埋樣會殘，驚大家視覺唔好受。」講到今日與其他成員各自單飛出活動，他謂大家各有各忙，每人都有個人活動，又笑言已賺到第1桶金：「對我嚟講1萬蚊都算係，諗住演唱會後買飾物畀自己，同買條頸鏈畀媽咪。」