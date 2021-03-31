Honda SENSING Elite系統　具備Level 3自動駕駛功能

根據國際汽車工程師學會(SAE International) 對不同自動駕駛系統程度的分級，由Level 0至5，主要分6級，數字愈大代表所具備的自動駕駛能耐愈高。目前市面不少車都具備Level 2自動駕駛程度，最為人熟悉就是具備主動式定速巡航、車道維持、自動緊急煞車等駕駛輔助功能。不過隨着搭載Honda SENSING Elite系統的Honda旗艦級房車Legend發表，並已率先在日本市場推出，搶先成為全球首款配備Level 3 自動駕駛系統的量產車，據悉暫時僅限量生產100輛。

具備Level 3自動駕駛程度的Honda SENSING Elite系統，有以下5項駕駛輔助功能。大前提是已啟動ACC主動定速巡航及線道維持輔助系統，交由系統主導駕駛。

1/. 自適應車道行駛：系統能在預設速度，保持同一線道上行駛，當感應到有前車時，還會自動調節車速與前車保持一定距離。

2/.主動切線輔助：當處於自適應車道行駛，駕駛者於交通情況允許下，只需撥動操控桿亮起轉向指揮燈(左燈或右燈)，系統便會自行加/減速，並作出自動切線動作。

3/.主動切線超車：可說是主動切線輔助的延續，當系統感應到所切入的行車線前車在慢速行駛，系統會先知會駕駛者，自動在安全情況下切線超車。

4/.塞車時領航：當感測到正處於塞車情況，能主導加速、減速及轉向工作，並能根據所在線道前車的移動，停車及重新起步，有助減低塞車時駕駛疲勞。

5/.緊急停車輔助：當駕駛者沒有就系統所作出的交回駕駛主導要求時作出反應，系統會透過發出警示燈、警示聲及安全帶警示震動，提示駕駛者。如駕駛者久未作出任何反應，系統會自行續步切線至慢線，並減慢車速，繼而停在路肩，上述4種功能會被取消。

補充少少，軚環、導航屏幕及首飾箱上特設顯示燈。當頭3項功能使用時，軚環上的顯示燈會亮起藍燈；當第4項也在啟用時，其他包括導航屏幕及首飾箱上的顯示燈會同時亮起藍燈；當處於第5項情況，所有顯示燈會變成橙色及並閃動，12.3吋儀錶上亦會有相關顯示資訊提醒。