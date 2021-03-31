講明送樓畀粉絲　鍾培生凸襲銅鑼灣剝光豬跳舞

「工廈大王」鍾江海孫仔、家族擁百億資產的超級「富三代」鍾培生（Derek）近日非常出位，現年30歲的他是家中獨子，與父母同住，這座市值23億豪宅，樓高5層，早在50年代經已落成，2000年做了一次大裝修，室內設計着重空間感，地下客飯廳都各有千呎，水晶燈下的圓形飯枱就是張智霖、方力申、羅家英和尹光拍攝飲食節目場地，客廳有卡拉OK、多張長梳化、巨型高跟鞋設計的椅子，裸體畫像地櫃，散發高品味，樓梯兩旁都放滿風水擺設，落地大玻璃窗令室內光線充足。

屋企請客，次次都好墟冚，他說：「60-70人食飯，請廚師返嚟，一晚開過百支酒；試過一次60人大閘蟹宴，一晚食200隻蟹，只食膏不食肉，肉留第日食無嘥。」最特別是幾千呎的戶外花園，一邊放了長枱，可做露天派對，容納百人BBQ閒閒哋；另一邊有一個大擂台，正是他的專用運動區。

電競水平達世界級的他，自認是宅男，不過2018年突然想學打拳，以改善手腳不協調問題，認為打機的策略性和邏輯性有助打拳，笑言從此變成「陽光宅男」，二樓的健身室，亦為方便他經常操練之用，健身室設備齊全，還有一個大沙包給他任揼。

早前他網晒賣出黃色「比卡超」法拉利，原來已新買另一部黃跑取代，及重新掛上「比卡超」車牌，保持着3紅1黃共四部法拉利 ，每部價值由500萬元至700萬元不等：「係爹哋鍾意車，2018年出產嘅法拉利全部買晒，佢又鍾意畫、酒、錶、Hi-Fi，其實我唔係太鍾意車，我鍾意宅男嘅嘢，動畫、漫畫、《遊戲王》卡牌同Figure。」

對支持者出手闊綽

他非常孝順父母，今年鍾父生日，他送了價值30萬的相機鏡頭做生日禮物；2017年他公司融資賺了1千萬美元（約7,800萬港元），便給媽咪送上300萬元利是。而他對支持者同樣出手闊綽，由他創立的培生培心團隊，送過價值90萬元電子產品和50萬元魚子醬，最近亦給一位會員送贈一車的花生油，問可會送車送樓？他說：「講過會送車送樓，例如你搵到人教泊車片，拍完我就送架車畀你，送樓就仲未諗到，可能一個幾百呎單位，唔會送名下物業，梗係送新樓盤啦！」

相對地，他對女友就頗Mean，並不闊綽，他說：「送樓我會覺得戇居，我鍾意用心做手作仔，之前我執導拍過一齣微電影《完美人生》，裏面有講我好花心思咁送禮畀個女仔。」片中男主角就是他的化身，送朱古力蛋和鑽石戒指氹女友。

將愛情量化

他拍過5次拖，前度都是頂級女神，自2016後分手後卻單身至今，擇偶條件認好膚淺，要求「樣靚、身材正、聰明」，自認最大缺點是將愛情量化、計算：「我都想揀個Package好嘅女仔，例如：我要有選項A、B、C、D、E，但個女仔只畀到A、B、C，咁我就畀A、B、C佢，你冇後面啲嘢，點解要畀咁好嘅嘢你呢？（你可以對佢好先？）譬如佢能力範圍畀到60分，而佢要求我對佢80分，我又畀唔到，我就好乞人憎。香港係女權社會，個個都要聽女人話，你又唔係咁有姿色學識同聰明，點解要咁多嘢呢，如果你係天使女神，我畀足你。」問有沒有女追求者？「有，但唔啱，唔好畀假希望人哋，嗰啲鍾意表面嘅我。（心機女？）所以阿媽話男仔都要潔身自愛。」

活躍過活躍症

他思想行為出位，自認性格夠癲，活躍過活躍症，自爆15歲時，試過在銅鑼灣世貿衝過對面公路，跳上炮台脫清光跳舞：「讀書時冇啦啦大叫，衝出班房，鍾意企上枱嗌，初創業時企上枱嗌，嚇親啲同事，喺屋企都成日嗌，工人都慣晒！（你要釋放壓力？）我可能未進化，內裏有啲野獸DNA。」