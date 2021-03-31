投訴激戰噪音　下場竟然係……　

如果隔籬屋晚晚都發出討厭嘅噪音，相信唔少人會選擇投訴，如果諗住踩上門對質嘅話，後果好可能係鬧交收場。美國就有女網民投訴隔籬屋發出吵耳嘅性愛噪音，卻估唔到結局竟然係相當有正能量！

出乎意料

如果鄰居曳曳時嘅噪音太大，你會點做？投訴係必須嘅，但結局未必係爭吵收場。美國女網民Vitoo（化名）喺網上拍片稱，早前佢嘅鄰居連續四晚嘅情慾激戰，搞到佢冇覺好瞓，原因係佢哋激情期間，叫床聲及床板激烈地撞擊牆壁嘅聲響，令到佢失眠。氣憤之下，佢喺第五日朝早寫咗張便條，並從對方嘅大門隙攝入，而便條係咁樣寫：「如果你哋將床同牆分開啲嘅話，我將非常感激。」

估唔到當日佢就收到對方嘅道歉回條，仲話以後會做好噪音管理，同時附有價值50美元嘅咖啡店禮品卡。對於得到咁美滿嘅結局，網民都話太有正能量喇！

寫真女優吸睛絕招

喺日本疫情期間，有唔少寫真同AV女優都喺YouTube開設頻道，當中唔少更以乳溝吸引人訂閱，只係講到最激嘅，卻要數呢位寫真女優小泉KANA（小泉かな）。呢位今年26歳，影寫真出晒名露出度極高嘅女優，其實早喺2017年11月22日已經開設YouTube頻道，但喺今年1月先至開始放片上網。擁有41I爆乳嘅佢，本嚟以性感造型經營頻道就已經夠吸睛，只係佢去得更盡，喺今個月中開始以半裸造型拍片，雖然唔會有露點場面，但誘人造型令佢一舉爆紅！影片瞬間得到42萬次觀看，訂閱人數更係一舉突破2萬，難怪日本網民話係吸睛絕招呀！

蛋糕師變愉虐導師

蛋糕師係唔少女士嘅夢想職業，只係點解呢位英國女郎會放棄呢份工作，轉做全職嘅愉虐導師呢？今年32歲、住喺英國倫敦嘅Adreena Angela，任職高薪蛋糕師5年，卻喺2016年轉做愉虐導師至今。佢坦言最大嘅原因，係因為實在太鍾意愉虐呢種玩意，當初被最多人質疑嘅，係佢嘅收入穩唔穩定，而佢表示其實同好多自由工作者一樣，收入有高有低嘅時候，只係平均嚟計，每周嘅收入比以前做蛋糕師嘅月薪要高。從事多年愉虐導師，佢話最多係兩夫妻嚟學，而接過最奇怪嘅工作，則係有客人要求喺車內學愉虐。