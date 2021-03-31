凍傷雙手未痊愈　任達華頂硬上拍打戲

剛度過66歲生日的影帝任達華（華仔），早前於內地拍戲凍傷雙手，至今仍未痊愈，近日他仍繼續頂硬上，開工拍打戲，名副其實的「戲癡」一名！

疫情下華仔依然片約不斷，近期化身「任三組」，先後接拍電影《金手指》、《邊緣行者》及《被消失的凶案》。日前他被發現現身大坑天后廟，與型男任賢齊（小齊）、譚耀文（阿譚）及林曉峰等為《邊》片開工，等埋位時眾人坐於廟外化妝及閒聊，氣氛愉快，阿譚更請食潤喉糖，氹到大家相當開心。

華仔與門外等候的粉絲親切打招呼，期間不經意攤開雙手，竟滿布紅瘡疤，手背皮膚出現脫皮兼「打摺」，似足一對老人手！事後他不欲多談，只解釋：「之前喺泰安等地拍另一齣電影《挑山》，高山上溫差太大返到嚟發現雙手凍傷咗，睇咗醫生喇，情況已有改善，希望快啲好返，多謝大家關心。」家底豐厚的他坦言如今拍戲「為興趣」，即使再辛苦只要劇本夠吸引，他仍樂意演出，永不言休。

譚耀文讚劇組體貼

至於阿譚則透露與小齊及華仔對手比較多﹕「今次動作場面比較多同有難度，開工兩日後大家已經好攰，又有人傷咗，不過劇組好體貼，安排咗物理治療師跟場，如果我哋覺得有需要嘅話，就排隊接受治療，大家仲講笑咁話好似派籌等睇醫生咁。」據悉，其中一場動作重頭戲，出動超過60名臨時演員於祠堂外對打，而為鏡頭效果力臻完美，今次更不惜工本回復「多機拍攝」，製作可謂相當認真。