【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月二十己卯土建日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：會友、出行、交易

忌：動土、修井、詞訟

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：2、5、8、0

幸運顔色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

易跟同事因意見分歧而爭執，宜好好控制脾氣。

金牛

事業朝有利方向發展，毋須為一時挫折而氣餒。

雙子

人緣不錯，愛情路上有奇遇，但要自律言行。

巨蟹

工作出現變數，提防因一時好運而失去理智。

獅子

心情舒暢，人際關係良好，可為事業帶來助力。

處女

人氣強，能與同事和諧相處，發揮團隊精神。

天秤

工作進度有點落後。切勿為小事而鑽牛角尖。

天蠍

要相信自己，只要做事夠細心，就不會出錯。

人馬

有突如其來的任務要處理，最好保持平常心。

山羊

反應遲鈍，處事慢半拍，有虎頭蛇尾的傾向。

水瓶

投資操作要多聽意見，過於輕率將壞了大事。

雙魚

理財不夠細心，投資宜放慢步伐，想清想楚。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）猴 士氣差

鼠

做事快靚正，不妨趁工餘時間玩吓輕鬆吓。

牛

有利見客傾生意，可憑良好口才取得進展。

虎

有望迎來名利雙收的機遇，肯努力就能把握。

兔

工作忙個不停，幸好人缘佳，容易得到幫助。

龍

荷包進帳多，宜趁機請客，有助籠絡人心。

蛇

事業上出現孤身作戰的困境，小心累壞身體。

馬

得到貴人力撐，即使面對難題也能應付自如。

羊

人氣強，心情靚，容易結交志同道合的朋友。

猴

身心疲憊，做事提不起勁，拖慢了工作進度。

雞

是日沖煞，已婚者要注意溝通，防感情變淡。

狗

迎來好運的一天，應趁機陪伴家人共聚天倫。

豬

思路清晰，有利規劃事情，可分清輕重緩急。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何跟天蠍男談戀愛

收到朋友傳來訊息，說在網上某討論區找到一條「如何拿下天蠍男」的問題，有八千幾個回覆，叫我馬上去看。天蠍男是否很難得到手？我不太肯定，但天蠍男有種神秘感及吸引力，就是愈看不清楚愈想行近，縱使心裏有點怯，都有想征服這挑戰的渴望。天蠍座由火星及冥王星守護，這已經是很有力量，但這股力量從何而來？

常常聽別人說天蠍座是很記仇、非黑即白、會呷醋，這些都是真的，但人夾人緣，相處過後才知道能否應付。如果你喜歡了天蠍男，先要看看你有沒有運氣得到他的心，因天蠍座很多時是先入為主，主觀性很強，那種鍾意就鍾意，不鍾意都無辦法，只講感覺，要理性分析為何他不喜歡你是無可能的。如果天蠍男真的不喜歡你，就不要再做甚麼令他討厭你的事。

到了要跟天蠍男談戀愛，你一定要有非凡的觀察力及感受力，凡事都想多一步，不要只看他表面所做的動作，要想想背後原因，是有點複雜，但事實是要配合他的思路，這確實不是一場膚淺的感情遊戲。或者他是一個簡單的人，如果想得到他的心，就要得到他的信任，以及兩人之間情感上的連結，這才是跟天蠍男談戀愛的精髓。