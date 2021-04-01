【終極放生】李佳芯新劇孭重飛　再衝擊視后！

2018年憑劇集《BB來了》首奪視后的李佳芯（Ali），火速上位成為當家花旦，惟後來疑因在社交網發表敏感言論而遭非議，無綫也迫不得已掟她入「雪櫃」，隨後Ali更連還4套劇集《BB大晒》、《踩過界II》、《白色強人II》及《星空下的仁醫》遭易角，工作全面煞停，坐冷板滋味絕不好受。

及至去年中無綫播出她演出的《殺手》試水溫，果然唔雪唔知人氣高，結果反應理想，Ali冰封半年終獲「融雪」，安排演出陳翹英監製的外判劇《智能愛人》，角色充滿挑戰性，扮演一名沒有情感的機械人。解封後的Ali珍惜機會，專注演繹新角色，其超卓表現令無綫高層激讚，認為她把機械人演得有血有肉，盡顯視后功架。

視后演技提升，高層自然將之睇高一線，給Ali一個放生機會，近日播出她孭飛的新劇《愛美麗狂想曲》，又於收費頻道推出她與河國榮主持的寵物節目《狗狗診療所》，據知為配合4月17日myTV SUPER 5周年大日子，決定將原定5月推出的《智》劇提前上架，為5周年台慶打頭陣，而稍後《智》劇更會於8月黃金檔期在無綫翡翠台播放，實行讓她包攬網上平台和免費電視的觀眾谷人氣，有望於年底再次爭視后。Ali雖然經歷事業低潮期，如今獲鋪路爭視后，似乎柳暗花明又一村。

《智》劇講述Ali飾演的機械人寄居在一個家庭中做傭人，其女僕Look終於絕密曝光，而她於劇中不單討陸永歡心，身為機械人的她，對陸永亦存性幻想，相當爆笑。Ali受訪時直認演繹這角色相當辛苦，首先戴上有色隱形眼鏡時令視力模糊，加上不能眨眼兼不能有表情，即使正值炎夏拍攝也不能拍到流汗，絕對是體能的考驗，如今演出獲高層讚賞，Ali付出總算有回報。

對於無綫開綠燈「放生」，並力谷她年底再爭視后，Ali受訪時表示會平常心面對：「當日盡了演員本分就好，其他事情就交由公司決定啦！」劇中與她爭陸永的馮盈盈亦大讚Ali為角色付出不少：「佢個角色好難演，成場戲唔可以眨眼，分幾鐘Keep住瞪大眼嚟演，有次因為眼太乾，隱形眼鏡跌咗落嚟添，拍嗰時係炎夏，我自己都搞到皮膚敏感同出疹。」至於劇中享齊人之福的陸永，讚Ali演技層次比視后級還要高：「佢演死物演得好好，應該攞『死物演員獎』，真係好辛苦，總之就勁啦！」