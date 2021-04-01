【唐唐悼摯愛】開Coffee Shop圓夢！張國榮許下的一個承諾

「你離開了卻散落四周」，我們沒見18年了，哥哥你還好嗎？

大家仍惦念張國榮舞台上的風采，也記得你對Fans的好。記得你在1989年告別演唱會講過，只要保留飛尾，他日你開Coffee Shop，你會請我們飲咖啡。你果然言出必行，我們就回帶去到1996年，當天你穿上白色西裝，束着鬍子帥氣迎接開Coffee Shop的日子！

那天人頭湧湧，擠得Coffee Shop門外水洩不通，我們看不到奢華的裝修，幾隻金唱片、一張你的海報，店內簡約而不失格調。開幕的當天，無綫的《城市追擊》和亞視國際台都有前來訪問，這間Coffee Shop，原來一直都是他的心願。

「我覺得當年咁多人嚟睇我演唱會，而開Coffee Shop係我心願，你哋咁有心Keep住飛尾，咁我梗係要請你哋飲番杯咖啡同奶茶。我會成日嚟呢度，同導演傾吓劇本，不過我唔會畀Artist優惠，哈哈，點解？因為佢哋賺好多錢囉！」

幽默的哥哥，也接受亞視國際台的訪問，派出「大美女」周嘉玲去採訪哥哥，哥哥也風度翩翩大讚對方靚女，即氹得周嘉玲心花怒放大嗌：「Nervous（緊張）！」哥哥更用流利的英語接受訪問，講自己喜歡俄羅斯菜，談自己更着重室內設計，還邀得「大美指」張叔平一起Design，喜觀低調和寧靜......談笑風生，似水行雲。

他的瀟灑、他的俊臉，為何我們沒力氣去捉緊這一點火花......刻下再見，恍如隔世！

對哥哥的思念，我們一定不比這個人深，他是哥哥生前摯愛唐鶴德（唐唐），18年來，他風雨不改，準時在社交平台發文悼念，今日凌晨，他上載了一張哥哥的舊照，簡單一句：「想你了！」令人動容。

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