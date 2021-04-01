Panasonic全新窗口式空調機HU系列　nanoeX納米離子技術　有效抑制新冠病毒

【營業資訊】Panasonic去年推出首部採用R32環保雪種的窗口式空調機，製冷量更高更環保，今年更強勢推出全新變頻窗口式空調機淨冷3/4匹及1匹HU系列，採用「變頻式」壓縮機，啟動後大大減少壓縮機起動時的嘈音，於晚上入睡時更恬靜舒適。Panasonic變頻式窗口式空調機在製冷效能上較同獲1級能源標籤的定頻式窗口機更省電30%*2。全線變頻式窗口式空調機系列更配備nanoeX 納米離子空氣淨化技術，經過與全球合約研究組織Texcell*12的合作驗證下，實驗證明Panasonic nanoeX技術所釋放的氫氧離子有效抑制99.99%新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)。

nanoeX納米離子抑制細菌、病毒及霉菌，有效抑制新型冠狀病毒

Panasonic獨有的nanoeX納米離子技術，每秒釋放4.8萬億粒nanoeX*5納米離子，nanoeX水分子在抑制細菌、病毒、除味，如煙味、汗味及寵物分泌物上擁有更超卓的表現。經過與全球合約研究組織Texcell*12的合作驗證下，實驗證明Panasonic nanoeX技術所釋放的氫氧離子有效抑制新型冠狀病毒(SARS-CoV-2) ，亦有效抑制高達99.99% 的細菌及病毒，其中包括金黃色葡萄球菌*4、H1N1甲型流感*6、大腸桿菌*7、克沙奇病毒*4、沙雷氏菌*6等。納米離子會依附到細菌或病毒上，使其喪失活動能力，大幅減低空氣中飄浮的病菌或污染物，為你打造無菌居所。在關掉空調機後， nanoeX空氣淨化系統的過濾網除菌功能就會自動啟動最多長達120分鐘，積聚在過濾網上的病毒及細菌會被nanoe淨化，長時間保持家居空氣乾淨清新以及空調機內部的潔淨。無需製冷/製暖時，nanoeX 及 nanoe-G空氣淨化模式更可獨立開啟，空調機搖身一變成為空氣清新機，全日24小時幫你徹底除菌除味，貼心地為你和家人提供最潔淨的空氣。

採用R32雪種 更高製冷量 更高效 更環保

Panasonic窗口式系列全線採用R32雪種，為用家帶來更高的製冷量，更高效能及更環保的選擇。R32雪種的熱交換能力比一般R410A雪種較高，當房間內的暖空氣進入機內蒸發器後，R32雪種所帶走的室內熱能會比R410A多，空調機出風溫度更低，因此其製冷量更高出230-790 BTU/h*1，能迅速地將房間降溫，保持室內氣溫涼快舒適。使用R32雪種更能減緩全球暖化，一邊享受生活時，也為環保出一分力。全球暖化潛能(GWP Global Warming Potential)，是透過量度物質不同因素，如在大氣層的壽命及其吸收紅外線的多寡，以訂立其相比碳對全球暖化的影響。以同等匹數的型號作比較，R32型號雪種的GWP僅675，比R410A少67%，卻有更高的制冷量，同時做到高效及環保，是你窗口機的首選。

變頻式窗口式空調機系列 一改窗口式空調機缺點

一般窗口機採用「定頻式」壓縮機，壓縮機運作時會不斷開啟及關閉，令室內溫差較大及不時發出嘈音。Panasonic 變頻式窗口式空調機系列採用「變頻式」壓縮機，啟動後能持續穩定地運轉，大大減少壓縮機起動時的嘈音。其雙風扇摩打設計，加上壓縮機隔音物料，操作時倍感寧靜，於晚上入睡時更恬靜舒適。使用變頻式冷暖窗口式空調機能節省安裝分體式空調機所需的時間及金錢，加上「變頻式」技術，在製冷效能上較同獲1級能源標籤的定頻式窗口機更省電30%*2。

藍鑽塗層散熱器 壽命更長

R32雪種窗口式空調機均配備藍鑽塗層散熱器。具防銹、防蝕性的藍鑽塗層能隔絕空氣中的水分及氧氣，防止散熱器氧化及生鏽，令散熱器壽命更長。一旦散熱器生鏽，熱交換影響會大大減低，影響散熱能力。

*1 視乎窗口機型號

*2 CW-XN1819VA與CW-HZ180ZA之比較

*3 報告來源：FCG總合研究所

*4 北里環境科學中心測試結果

*5根據ESR測試結果

*6 日本食品分析中心測試結果

*7 Panasonic Product Analysis Center 測試結果

*12 Texcell是全球合約研究組織，專門為R＆D、GClP、GLP及GMP項目提供病毒測試、病毒清除、免疫分析以及R＆D或GMP細胞庫。

Texcell擁有30多年的經驗，並在巴黎的巴斯德研究所（Pasteur Institute）紮根，在病毒檢測方面擁有長期認可的專業知識，並提供多種檢測不定因素的方案。

Texcell於1997年在巴黎巴斯德研究所成立第一家分公司。

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