ELEMENTS圓方「週日親子電影場」　好戲連場優惠多

【營業資訊】復活節一連放幾日假，當然要相約家人好友去玩樂一番啦！適逢ELEMENTS圓方由4月起每逢周末為大家特設了「週日親子電影場」，凡購買小童戲票即可免費獲贈成人戲票，締造周末親子時光！此外，由4月1日至11日，除了「春日購物四重賞」外，顧客可於ELEMENTS圓方尊享額外獎賞，憑指定消費即可享PREMIERE CINEMAS電影禮券或買一送一電影禮券，讓您相約摯友欣賞新上映的大熱電影。睇戲購物過後，更可於場內食肆享用低至半價的堂食優惠！

購買小童戲票免費獲贈成人戲票

由4月1日起， PREMIERE CINEMAS的「週日親子電影場」，將帶來多套趣味動畫及精彩優惠，包括：《大偵探福爾摩斯逃獄大追捕大電影》、《樣衰衰奇兵》、《小馬寶莉大電影》等。凡購買「週日親子電影場」小童戲票一張，即可免費獲贈成人戲票一張，一家大小齊齊投入光影世界。

而PREMIERE CINEMAS電影禮券及買一送一電影禮券，亦適用於多套全新大熱電影，包括韓國科幻動作鉅獻，由兩大男神孔劉及朴寶劍主演的《複製人徐福》；以及獲奧斯卡6項提名、由奧斯卡影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）及影后奧莉花高雯（Olivia Colman）主演的《爸爸可否不要老》等。大家快快相約摯友一同於ELEMENTS圓方欣賞連場好戲兼享豐富購物禮遇吧！