經典品牌聯名　玩盡粉色運動風

1902年由Benjamin Russell在阿拉巴馬州亞歷山大城所創立的美國運動服飾品牌Russell Athletic，比起大家熟悉的另一運動品牌Champion誕生年份更早十多年，我有你有人人都有一件的圓領衞衣（Sweatshirt）正是由Russell Athletic發明。現時不少運動品牌都會於圓領衞衣領口前加入一塊三角形羅紋布細節（稱為V-Insert）以增加領口彈性及耐用性，此革命性設計亦為是由品牌所創，由此可見Russell Athletic絕對是現代運動服飾的玄門正宗。

雖然Russell Athletic成立年份較早，但如果以曝光率及市場認受性去計算，成績遠遠不及後起之秀Champion。適逢近年復古運動風格持續於潮流界大熱，不少潮流品牌包括：X-GIRL、KITH、BAPE及AAPE都慧眼識英雄，邀請此百年寶號聯名合作，讓品牌逐步重回大眾目光之下。是次就連德國時裝品牌BOSS亦特別與Russell Athletic合作，以籃球運動為靈感聯手創作出一系列Off-Court風格的休閒運動服飾。

BOSS x Russell Athletic聯名系列傳承自兩個品牌的經典元素，運用前者精準剪裁工藝與後者復古運動風格結合，運用粉色設計去貫穿系列單品營造休閒感，T-Shirt、S/S Hoodie、Sweatshirt及Hoodie領口亦有用標誌性上「V-Insert」三角形羅紋細節，而Russell Athletic鷹頭「R」標誌與BOSS字樣恰當地並排出現於各款單品，並無喧賓奪主「硬Sell」運動風格，整體感覺比其他Russell Athletic聯名系列更富時裝感。