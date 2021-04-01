被踢爆借錢　張恒揭鄭爽簽陰陽合同逃稅

內地女星鄭爽同張恒因爭撫養權案而身在美國，尋日上海法院判張恒歸還借款人民幣2,000萬元（約2,300萬港元）予鄭爽，不過有網友爆料，指張恒原來一直借鄭爽過橋，一早就被法院列為失信被執行人，唔同仔女返中國只係藉口！

張恒曾指佢想要帶孩子返中國，但因為鄭爽唔肯同意同簽字，搞到佢同小朋友都要滯留美國，不過法院就表示其實佢只要幫小朋友申請護照就可以，所以佢指控鄭爽拒絕簽名導致孩子滯留美國嘅陳述並不屬實。

唔止咁樣，有網友大爆料，指張恒旗下公司本身就有勞務糾紛問題，佢已被法院列為失信被執行人，限制高消費。根據相關規定，國內失信人喺美國並不受分配，即係只要張恒一直喺美國，佢都唔使繳還喺中國被追嘅債務，因而被質疑係逃避欠款之舉。

點知今日張恒就親手揭鄭爽簽陰陽合同！佢上載多張合同嘅正本，表示自己從未教唆鄭爽做陰陽合同逃稅、漏稅，佢自稱係鄭爽同家人通過幾間公司同陰陽合同代持公司進行逃稅、漏稅，並表示會重新拎出自己所知道嘅相關合同以及聊天記錄證清白。另外佢又強調自己冇向鄭爽借過錢，表示當時疏忽冇同前任簽相關合同，但依然會繼續維護自己的合法權益。