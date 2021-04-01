Q5 45 TFSI quattro S-line　型動輕混能

車身採用混合物料製作的Audi Q5車系，擁有同級最輕巧車架，風阻系數只有0.3Cd，屬歐洲最受歡迎中型SUV之一。最近全新2021年版正式抵港，換上較大泵把之餘，車長稍稍增長19mm，外觀造型和車載科技配置全面升級，性能表現亦因加入12V輕混能系統更勝前款。

輸港的Q5為45 TFSI quattro S-line型號，標準配備包括蜂窩格紋面罩及鍍鉻飾框尾下擾流的S-line包圍及亮色系套裝。拍攝車身上的District Green綠色屬新增顏色之一，同時升級至「Black Edition」，車上多處換裝Black Styling Packaging黑色造型飾件套裝，原本跟車身同色的側鏡蓋、鋁製車頂行李架均變成黑色，輪圈亦由19吋石墨灰合金升級至20吋Audi Sport款式，整體賣相更添型格動感。

動力方面，搭載的2.0L TFSI渦輪增壓引擎，導入了具備制動能量回收及能於低速滑行（22km/h以下）時引擎自動停轉「休息」的12V Mild-Hybrid輕混能技術，有助降低油耗，廠方公布每百公里能節省0.3L燃油，使平均油耗量低見7.2L/100km。搭配7前速S tronic自動波箱及quattro恒久式四輪驅動系統連Ultra技術，可輸出265hp最大馬力，0~100km/h加速只需6.1秒完成，分別較上代提升20hp及快0.3秒。