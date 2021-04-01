亞視斥資8位數開10個新節目　再投資千萬搞App

亞洲電視於2016年4月1日停止免費電視廣播後，轉型至數碼媒體平台，今日趁「熄機」5周年大日子晒冷推出10個新節目，包括拳賽節目《KF1百萬拳王》、選美節目《2021亞洲小姐競選》、辯論節目《擂台》、飲食節目《舌密之刃》，又會重拍經典節目《尋找家鄉的故事》及《今日睇真DD》等，另設「亞洲電視」手機應用程式給予觀眾重溫經典節目、睇直播、新聞平台及網購平台。

亞洲電視控股有限公司執行董事陳偉傑帶領4位亞姐何雙妍、高文君、范莎莎及張可盈等現身介紹。陳偉傑受訪時透露10個節目共斥資8位數字，至於手機應用程式亦投放過千萬資金，其中他表示網購平台會盡快開始運作，問到會否擔心網購平台已市場飽和？他說不擔心，因為是大趨勢。

他又指正籌備《2021亞洲小姐競選》，目標希望於今年第3季進行比賽、第4季舉辦總決賽，惟講到去年亞姐總決賽因受疫情影響延期，至今仍未舉行，他謂有計劃將2屆總選合併，並笑說︰「華姐都未搞啦﹗今年都會係有分區賽，香港賽方面因為未通關，就可能未必有海外佳麗。」另外，他透露辯論節目《擂台》有意邀請近期Hit爆的「林鍾大戰」的2位主角林作及鍾培生做嘉賓，又自爆已相約2人食Tea傾合作，若成功邀約就可落實播出時間。