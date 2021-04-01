打開性感底線！許廷鏗預告會露多啲

歌手許廷鏗（Alfred）在深水埗出席活動，現場與粉絲大玩遊戲，扮長頸鹿、大象和獅子，十分投入，同粉絲打成一遍。回復自由身後工作種類多了，問到是否嫌之前工作太少？他覺得之前因為疫情關係才少接工作，他說：「好耐冇咁近距離見歌迷，珍惜呢啲時間，會抽時間同佢哋傾吓偈，感覺好似歌迷聚會。（復活節你都復活？）鍾意呢個Term。（依家乜都接？）都係一樣，唔係公司閘住，之前主要因為疫情，近排多番工作，可能復活節，開心㗎！」

趁今日愚人節，Alfred在社交網甫出演唱會海報，惡搞自己與強尼今晚開紅館騷，他笑說：「愚人節嘛，我同強尼呢對組合未去到紅館，強尼係好強嘅歌手，愚人自娛，好多合作都好新鮮。」他希望可以打破框架，未來期待多作不同嘗試，並預告會露，他說：「夏天嚟喇，有客戶希望我可以夏日啲，我之前嘅底線係連短褲都唔得，依家可以見番小腿，露膝頭哥，對於呢類廣告會放寬啲。（露下唔露上？）露過手臂，性感底線打開緊，不過都唔知有乜好睇，」問到會否考慮拍內衣或泳裝？他笑言不抗拒：「睇吓點拍，可能着潛水衣，哈哈！粉絲都希望我可以同平時嘅look唔同，平日都係斯斯文文，呢個係我嘅動力，去接唔同嘅工作。」