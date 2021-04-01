120x變焦+副屏自拍　智強攝王率先試！

最近智能手機進入攝力競賽，OnePlus 9夥拍Hasselblad，vivo X60聯乘Zeiss，小米唔執輸，新機Mi 11 Ultra竟然用上了Samsung GN2感光元件，於DxOMark取得143分成為全球最佳攝影手機。此機將於稍後時間在港推出，小記趁開售前取得真機，即刻測試一下係咪咁巴閉！

此機最勁當然是鏡頭，其5,000萬像素主鏡頭採用了目前市場上最大的智能手機鏡頭感光元件Samsung GN2，尺寸達到1/1.12吋，媲美相機級數，並能透過4合1像素組成高達2.8μm的超大像素。感光元件增大，最受益當然是夜拍質素，廠方指在低至0.02 Lux的昏暗環境，它仍能拍出明亮細節豐富的夜景相片。實試夜拍模式，相片果然進光量充足，建築物的邊框清晰銳利，而且雜訊幾近等於零，反映成像極佳。

主攝鏡頭以外，此機還搭載了4,800萬像素超廣角鏡頭及4,800萬像素遠攝潛望鏡頭，前者視野達128°，並內置A.I演算法以修正鏡頭畸變，相片廣闊且沒有變形問題。後者則支援5x光學、10x混合變焦及120x數碼變焦，當中120x倍變焦為目前手機界最高，實測Zoom In/Out快速流暢，變焦至一定程度更有小視窗輔助找尋對焦點，設計周到。高階拍攝功能有Vlog模式、慢動作、8K@24fps錄影、長曝光、多攝同開、魔法分身等，玩法多樣，而且拍攝介面經過改良，又支援Stagger HDR技術，令HDR影像合成更快且減少鬼影出現。

尺寸方面，Mi 11 Ultra機身達到164.3mm x 74.6mm x 8.38mm，重量為234g，坦白講不算輕巧，拎上手有點笨重，鏡頭模組向外凸出也影響了手感。惟等價交換，它的屏幕達到6.81吋之大，視野極廣，並同時支持120Hz刷新率、480Hz觸控採樣率、3,200 x 1,440解像度、515 ppi像素密度、5,000,000:1對比度及1,770nit峰值亮度，加上Dolby Vision及HDR10，基本上將目前最頂級的屏幕技術融為一體。不得不提還有機背鏡頭旁的1.1吋觸控式副屏幕，不僅能顯示時間及訊息，還可自訂文字，甚至當作自拍鏡亦得，Selfie唔使盲拍，人鏡易好多！

最後講埋核心硬件規格，搭載最新Qualcomm Snapdragon 888處理器、12GB RAM及256GB ROM的它，《AnTuTu》測試達到超誇張的79萬分，暫時屬評測榜之冠，高性能可見一斑；另有全新3段冷卻技術輔助，打機及控熱能力均具保證。此機其他亮點還包括Harman Kardon雙立體聲喇叭、IP68防塵防水、雙卡雙待機5G等，其5,000mAh電池更支援67W無線及有線充電，電池在36分鐘內充滿，高效！

Mi 11 Ultra將於4月2日在國內開售，香港推出日期待定，只知港版只有12GB+256GB一個版本，顏色為陶瓷黑，國內的陶瓷白色未有得賣。至於價錢，港版約售HK$8,500，比不少同級對手貴，看完上文大家又覺得值唔值呢?

同場加映︰年青專機

同期仲有部面向年青人的Mi 11 Lite推出，重量不超過157g，厚度僅為6.81mm，備有糖果藍、蜜桃粉及珍奶黑3色。硬件有6,400萬3後置鏡頭、6.55吋屏幕、S732G處理器及4,250mAh電池，整體中階以上，賣HK$2,200算是CP值高。