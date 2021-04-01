笑容最治愈！金世正唔使護膚　靠3招保靚聲

唱而優則演的韓國24歲女星金世正，早前憑韓劇《驅魔麵館》人氣急升後，乘勢推出新碟《I'm》回歸樂壇。她抽空接受東網專訪，透露參與了全部新歌的作曲作詞：「專輯的主題如同碟名般，我想透過自己的故事來傳達安慰。從小時候的金世正到現在的金世正，以我得到安慰的方式爲主題，寫了一首首曲子，融入了其中，完成了專輯。主題是『休息也可以的』。努力奔跑很重要，懂得休息也很重要。當積累了很多東西的時候，懂得果斷地放棄也是非常重要，所以我想告訴大家，這種時候可以放手，也可以休息，而這也將會成為邁出的另一步。」

談及今次新碟依舊走可愛路線，她笑言將來到了合適年齡，也想嘗試較成熟與性感的形象，而她近日公開穿小背心、散發清純性感魅力的新照。天生麗質的她還笑稱平日不太會護膚，但會食潤喉糖，及在睡覺時用毛巾包着頸部或開加濕機來保護聲線。

對於不少粉絲大讚笑容很治愈，金世正亦自覺魅力是「毫無修飾、堅實的笑容」，也很高興笑容可以治愈粉絲。而她之前在《驅》劇中有很多動作場面，問到拍攝期間有否弄傷？她謂：「充分練習後，在安全的指導下進行拍攝，因此演員們之間互相照顧，就可以毫無受傷地順利完成拍攝。」

此外，過往曾來港演出的金正世大讚舞台規模與衆不同，最難忘港迷給予她的巨大歡呼聲與力量，她又期待疫情過後再次來香港會粉絲，並叮囑大家要注意健康。