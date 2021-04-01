黎耀祥揭「台慶飯」取消原因　原來有人醉酒鬧事

阮兆祥及黎耀祥於節目《雙祥見》中，會傾不少有趣話題，他們早前談到「失控」，黎耀祥表示張國榮（哥哥）當年拍攝《霸王別姬》，當中有一場講述他受盡痛苦，邊哭邊砸東西，嚇到全場目瞪口呆，因綵排時沒出現此情況，所以工作人員也認為他有點失控，有傳當時哥哥更被玻璃碎插入手內，都因完全投入而不知道。

除此之外，早年亦有傳張國榮因拍另一套靈異電影《異度空間》，過於投入，導致抑鬱症發作，阮兆祥對此，亦久未釋懷，因他於對方出事前的2、3日才一起食午餐，席間完全未察覺對方情緒有異。此事發生後亦令他明白如果心中有抑鬱應及時和信任的人傾訴，以免令自己情緒失控。

黎耀祥亦有談到過去TVB台慶都有「台慶飯」吃，但某年的台慶飯局上，通常大家都很放鬆，一般也會玩得很夜，加上酒水由公司出，所以大家都喝了不少的酒，有些更開始醉酒。酒過三巡後突然某枱有人扔毛巾到另一枱，另一邊開始還手，「毛巾大戰」便一觸即發！當時現場毛巾四起，其中有一條毛巾被拋得很高，最後竟砸到當時老闆邵逸夫的枱上，於是以後便沒有「台慶飯」，可見飲酒失控可以發生大件事。阮兆祥笑說每個人都應該學習曾志偉一樣喝醉便睡覺便天下太平了！