大阪殿堂級運動品牌　快閃登陸大南街

《THE（WE）ISIT DEPT.BY MIZUNO SPORTSTYLE HK》期間限定店內有由插畫師Jin Lo創作穿上MIZUNO單品的跑步角色，並有相關別注單品推出。企劃名字用「WE」代替「V」就是希望帶出互相探望的意思。（互聯網）

由日本殿堂級運動品牌MIZUNO（美津濃）於2016年推出的潮流支線MIZUNO SPORTSTYLE，誕生以來一直將其運動基因結合到不同潮流元素，演繹出RB-Line及M-Line兩個主打系列，並通過與眾多人氣品牌聯名合作去提升注目度。繼早前港澳區官方網店（www.mizunosportstyle.com.hk）正式登場過後，是次有關方面就帶來全新聯名企劃《THE（WE）ISIT DEPT.BY MIZUNO SPORTSTYLE HK》，誠邀不同創意單位進行跨界合作，務求為品牌塑造出更多獨特個性。

此聯名企劃首個合作單位就係深水埗大南街選物名所STOREROOMS，由4月2日至30日於店內進行為期1個月的期間限定店，並邀請插畫師Jin Lio以其獨特畫風創作出多個穿上MIZUNO單品的跑步角色，除了於店內櫥窗作展示外，更推出包括：海報、明信片及貼紙等別注單品。MIZUNO SPORTSTYLE系列全線單品亦會於STOREROOMS期間限定店首次完整地公開展示，等大家可以近距離睇過摸過先入手都未遲。