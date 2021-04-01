聲獻張國榮　許冠傑：夜闌靜，願哥哥可感應

為紀念已故巨星「哥哥」張國榮逝世18周年，線上音樂會「想你 張國榮」於今晚群星獻唱，打頭陣有身穿高貴優雅、白色Bling Bling長裙的莫文蔚，先後帶來哥哥的經典金曲《春夏秋冬》及《怪你過份美麗》，緊接出場的有李克勤、張智霖及國際聲樂組合Metro Vocal Group，分別深情唱出《想你》、《為你鍾情》、《追》、《風繼續吹》及《風再起時》，每當一位歌手唱完一首歌，大會都會播出哥哥歷年的珍貴片段，包括有演唱會、主演電影、音樂電影等，其中一Part更是演唱會的快歌Medley，就算隔住個Mon都能夠炒熱氣氛！

另外，還有以「哥」迷的珍貴合照配以古巨基演唱的《Dear Leslie》片段。許冠傑壓軸出場，跟長子許懷欣一同以結他自彈自唱演繹《沉默是金》，最後由許冠傑獨唱《有誰共鳴》及《珍惜》，在唱出《有誰共鳴》時，Sam在最後一句改了歌詞「夜闌靜，願哥哥可感應」。

而演唱《珍惜》之前，他表示︰「作為張國榮嘅好朋友，希望可以代表佢送畀咁多年嚟都鍾意Leslie嘅全球『哥』迷，希望大家都珍惜香港呢塊福地，同埋更加要珍惜Leslie呢位聲色藝俱全嘅歌手，送畀大家《珍惜》。」唱畢為音樂會畫上完美句號。