陪讀做「補習天王」　郭富城：盡父親責任

郭富城以「第45屆香港國際電影節」大使身份在尖沙咀文化中心出席開幕禮，3度為電影節擔任大使的他，指在疫情下能夠舉行電影節感到相當開心，希望大家再入場睇戲，他說：「我都係戲迷，當然會入戲院睇戲。」

講到他近期不時與太太及女兒親子活動「放閃」，他說：「小朋友需要空間，呢排啲工作都延遲咗，有時間一定帶佢哋出去，希望陪住小朋友成長，呢個係作為父親嘅責任。（使唔使幫手教小朋友功課？）暫時啲功課唔係好複雜，到升上一年班就會壓力大啲。」

講到他與梁朝偉演出的電影被抽起，未能在電影節播放，他說：「據我所知係因為技術上嘅調整而趕唔切。（電影幾時上映？）差唔多會上，希望觀眾可以喺戲院睇到呢套電影，電影籌備、拍攝好耐，已經剪好晒，可能想再做得完美啲。（題材敏感被抽起？）應該完全唔關事，呢套係一套商業電影。」

對於廖啟智離世，他感到相當突然及可惜，大家合作過很多電影，最深印象是合作《無雙》，他說：「戲裏面佢做我阿叔，佢亦係畫家，開工佢攞咗自己嘅素描嚟問我畫得靚唔靚，好欣賞佢對角色深入嘅揣摩同投入，對佢好欣賞、尊敬。」