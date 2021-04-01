Ｈ奶嫩口妹　熊本之原石

鍾意睇嫩口寫真妹嘅朋友，呢期眼福不淺，事關日本寫真界出咗好幾位未夠20歲嘅青春可人兒，仲要係相當好波，包括人氣高企嘅寺本莉緒、淺川梨奈，同埋今期「世界Cup」嘅主角舞子，後者更因為潛質優厚而被稱為「熊本之原石」呢！

點解叫原石？

出身於日本熊本嘅舞子，今年1月先剛滿18歲，夠晒嫩口，加上氣質清純，好容易令人聯想起嗰種初初由鄉下出嚟大城市打工嘅深閨女孩。由於阿妹嘅身材豐滿，上圍極為凸出，所以被寫真界稱為「熊本之原石」，意思指佢嘅質素優良，只要畀啲心機同時間磨練，好有潛質成為光芒閃耀嘅寫真界新星。

顏值分析

坦白講，舞子嘅顏值只能用順眼嚟形容，唔算特別標青，有啲包包面，棚牙仲有少少哨，但正所謂十八無醜婦，只要佢展露出天真無邪嘅笑容，睇落都幾嬌俏，好有鄰家女孩嘅感覺。

上位有段古

出道以來，阿妹嘅氣勢相當強勁，繼上年年尾推出首隻寫真映像作品《OH MY GOD 舞子》之後，話咁快又喺今年2月推出第2隻寫真碟《Maiko Diamond》，足證出版商對佢好有信心。

最新動向

近期，舞子頻頻喺雜誌中亮相，曝光率相當高，最新搞作係夥拍另一位大波寫真妹池本栞，齊齊為雜誌拍攝寫真特輯。值得一提，阿妹非常勤力，經常將自己嘅工作點滴擺上網，Click入去佢嘅社交網，仲會睇到部分性感靚相添！

舞子

年齡：18歲

身高：5呎

三圍：35-24-34