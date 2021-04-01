降服銷魂洞　男士夢成真

同女性交往，如果對方有「名器」，聽到都覺得興奮！冇錯，唔係名氣，而係「名器」至啱，意思指能夠令男士欲仙欲死嘅蜜洞。不過，「名器」呢樣可遇不可求，想知道有幾咁銷魂？不妨參考今次介紹嘅3套四仔作品。

偷嗒保母

為咗一嘗美妙嘅蜜洞滋味，就算偷食都要照去！係咪真係咁吸引？咁就要睇吓呢套由New Sensations推出嘅《Bangin' The Babysitter #5》。影片搵嚟Piper Perri、Paige Owens、Alice Lighthouse等美艷脫星化身鹹濕俏保母，佢哋喺取得女主人信任後，開始勾引男主人。起初，男主人都能忍得到，但經過多次挑逗下，最終都係失守，仲陷入不能自拔嘅銷魂境界……至於有冇被女主人發現？後續發展係點？就留番畀大家慢慢睇。

一次上癮

第一次體驗魚水之歡，未必係最興奮，但一定係最難忘！假如第一次曳曳已經開心到不能自拔，可想而知箇中滋味係幾咁正。呢套由BANG!推出嘅《Her First Time》，由Ana Foxxx、Tana Lea、Val Dodds同Gracie May Green演出，4位女星都以床上表現活躍見稱。故事講述佢哋面對人生第一次曳曳，原本已經好興奮，點知到真正埋牙時，高潮迭起，名副其實係一試上癮！

Solo表演

喺四仔界，能夠單獨一個人孭起晒成部戲，只有係天后級同人氣脫星先可以享受嘅專利。正如呢套由Rosebud製作嘅《Fox Holes》，全程由Jennifer White演晒，唔難想像女主角係幾咁受歡迎。「Fox Holes」係情色俚語，解作緊窄洞穴，指向邊度就留待大家自行意會。話時話，喺2009年出道嘅Jennifer，多次獲得AVN頒獎禮嘅提名，諸如最佳新進脫星、最受四仔迷熱愛美股、最受四仔迷熱愛車頭燈等等，果然係實力非凡！