中年發福！李日朗搵黃榕急救身形　重返小鮮肉行列

現年38歲的藝人李日朗（Don）天生童顏，不過近年身形卻日久失「收」，自嘲中年發福兼中央肥胖的他，最近找來健身達人黃榕幫他特訓操肌，誓搣甩大叔身形，回歸小鮮肉行列。

日前中午四時許Don與黃榕現身旺角的運動用品店，身穿小背心的黃榕與穿上厚厚衞衣的Don完全是活在兩個季節中。他們目標為本，入到店內便直接走到售賣運動手套的位置，Don試戴黑色手套，試過合適後便排隊付款，前後不消5分鐘，他連購物袋也沒要，便拿着手套跟黃榕直奔健身室，非常心急鍛煉。

到達健身室後，黃榕向Don推介有塑肌收身功效的蛋白奶粉，兩人各抱一大罐仔細研究，Don似乎對此甚感興趣。未幾兩人就各自到更衣室換衫，黃榕換上Tube Top加貼身褲，纖腰及健美身材呼之欲出，Don就剛好相反，繼續以長袖運動衫上陣遮實上身贅肉。

他們先用槓鈴做出伸展及拉筋動作，熱身過後黃榕就指導Don用健身儀器操手臂，之後更向對方示範舉啞鈴，輕而易舉便做了十多下，跟着便輪到Don照辦煮碗，黃榕則從旁協助並糾正其動作，Don跟足對方指示去做，表現落力。做了10分鐘左右，Don已經身水身汗，兩人便停下來稍作歇息及飲水，期間Don對極地冷凍艙甚為好奇，原本躍躍欲試的他當得知要除衫進行，即時打消念頭。