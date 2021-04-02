【是日通勝】（一點居士）

辛丑年二月廿一庚辰金除日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：理髮、出行、掃舍

忌：開業、嫁娶、治喪

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顔色：紅

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

凡事以平常心看待，接受不同意見，成功在望。

金牛

與人交往要慎言，心直口快容易傷害了對方。

雙子

散發獨特氣質，勇於表達想法，可望獲得重視。

巨蟹

聽取同事意見，易得到啟發，有利事業發展。

獅子

感情出問題，已婚者要正視，有必要坦誠溝通。

處女

事業運上升，投資策略正確，收入令人羨慕。

天秤

講錢傷感情，小心因錢財與人發生口角是非。

天蠍

財運旺，投資上多收集情報，可創造有利條件。

人馬

工作出現小挫折，宜遠離是非，小心文書。

山羊

運勢平穩，有想法要趕快行動，可望取得佳績。

水瓶

人緣運不錯，有機會遇到默契十足的異性。

雙魚

投資理財要做足功課，提防因懶散而蒙受損失。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）龍 人氣跌

鼠

事業上可望獨當一面，付出與收入成正比。

牛

運勢極旺，單身者有機會嘗到談戀愛滋味。

虎

自信心強，不管做甚麼都顯得幹勁十足。

兔

不論大小事，盡在掌握中，令你很有成就感。

龍

人緣運下跌，愈想表現自己，愈易出問題。

蛇

有好的想法應大膽提出，可獲身邊人認同。

馬

有舉一反三的本領，可在職場上大展拳腳。

羊

身心不在狀態，要提防因一時大意而犯錯。

猴

偶爾出現小麻煩，有些事情不要期望過高。

雞

有偷懶傾向，要明白投機取巧只會招致失敗。

狗

是日沖煞，運氣平平，幸好身邊有貴人撐。

豬

適宜約會朋友，既可增進友誼，可放鬆身心。

【暢所欲玄】（術數學者黃譯加）

改善家居風水 催旺偏財運

在疫情下，各行各業皆受牽連，倘若打工仔的生計受到失業、停工影響，大可利用偏財運走出困境。今年，九紫右弼星飛到艮宮（即東北方），所以東北方就是喜慶位，而喜慶除了包括喜事、開心、幸運外，更包括橫財、偏財。如果想催旺偏財運，可在東北方擺放紫水晶，以招財、聚財、招貴人。此外，大家可根據自身的五行屬性，放置不同形狀的紫水晶洞，以增強運勢，具體情況如下：

五行屬木：可挑選細長形（如樹幹般）的紫水晶洞。

五行屬火：可挑選下寬上窄的三角形紫水晶洞。

五行屬土：可挑選四四方方的紫水晶洞。

五行屬金：可挑選下寬上窄的三角形紫水晶洞。

五行屬水：可挑選不規則、流線形的紫水晶洞。

除此之外，東北方位置亦可擺放紅色及紫色的傢俬及布置，以提升喜慶運，但必須收拾好，不可凌亂及污糟，否則會大大減少功效。與此同時，切記不可任意裝修、裝釘，以免影響運勢。假若出門在外，可在左手佩戴金髮晶、黃水晶，以改善磁場，增強正財運及偏財運。其實無論遇到甚麼困境，要時刻保持心情放鬆，以正面思想勇敢面對，便能吸引好運前來。順帶一提，以上方法可增強偏財運，但任何賭博都要量力而為，投資要理智，切勿被貪欲操控啊！